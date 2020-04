07.04.2020 h 16:39 commenti

Covid-19, la Regione segnala appena due nuovi positivi a Prato ma non dà più il conto dei decessi divisi per provincia

Il bollettino emesso oggi fa salire a 344 il conteggio dei contagiati. Sono dieci invece le persone morte nelle ultime 24 ore nel territorio della Asl Toscana Centro, senza che siano stati diffusi ulteriori particolari

La Regione nel suo bollettino quotidiano indica per oggi 7 aprile due i nuovi casi di positività a Prato. Non è invece possibile risalire al numeo dei decessi visto che da oggi, nello stesso bollettino, non vengono più specificati per provincia ma solo per Asl. Il conteggio, così, indica 10 decessi nel territorio dell'Asl Toscana Centro, che corrisponde alle province di Prato, Firenze e Pistoia. Solo stasera, quando anche l'Asl diramerà il suo bollettino, con dati diversi visto che cambiano sia gli orari sia le modalità di raccolta, sarà posisbile sapere se ci sono state nuove vittime a Prato.

Restando al bollettino regionale, i casi di positività a Prato salgono così a 344. Sono invece 172 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana e 19 i nuovi decessi. Diminuiscono sensibilmente, sempre a livello regionale, sia i ricoveri ordinari ( -29 rispetto a ieri) che quelli in terapia intensiva ( -16).