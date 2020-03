18.03.2020 h 10:57 commenti

Covid-19, l'impegno e le proposte dell'amministrazione per i sostegni economici al mondo dello sport

Il consigliere delegato Enrico Romei: "Saranno messe in campo azioni di sostegno che riguardano le famiglie per l'accesso allo sport e le dilazioni o sospensioni dei tributi e imposte e fatte proposte a livello regionale e nazionale"

L'emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19 colpisce il mondo dello sport nella sua interezza: società sportive e associazioni, gestori di impianti pubblici e privati, atleti, famiglie e tutti coloro che vi lavorano. "L'amministrazione - dichiara il consigliere comunale con delega allo Sport Enrico Romei -, è già al lavoro con tutte le categorie economiche e sociali per condividere soluzioni e percorsi validi per lavoratori e aziende e vuole porre l'attenzione verso tutti quei soggetti che operano per lo sport cittadino a vari livelli".

"Il mondo sportivo - prosegue Romei- subirà un grosso impatto economico dovuto al fermo degli impianti, alla chiusura delle club house, alla mancanza di eventi e di sponsor, con una pesante ricaduta su tutto il sistema lavorativo del settore. L'amministrazione sta valutando quali misure adottare con la situazione normativa in essere, con l'impegno di chi crede che questo mondo, quello dello sport, sia tanto vitale per la ripresa della normalità economica e sociale una volta passata questa emergenza".

Le azioni di sostegno in analisi riguardano le famiglie, nel tentativo di facilitare la prima spesa nell'accesso allo sport di base in vista della prossima stagione sportiva, le società - le modalità attraverso cui la pubblica amministrazione potrà dilazionare o sospendere temporaneamente tutte quelle imposte che i concessionari di impianti sportivi devono sostenere - e tutta la categoria degli operatori sportivi, un mondo tanto flessibile quanto fragile che rischia di rimanere escluso dai provvedimenti di sostegno alle varie categorie di lavoratori e che assolutamente deve trovare corpo e sostanza economica nei decreti dell'attuale governo, prevedendo un capitolo di spesa apposito da erogare a tutti coloro che sono soggetti a contratti e rapporti di collaborazione sportiva.

"A livello regionale - dice ancora Romei - proponiamo la creazione di un bando straordinario a sostegno delle associazioni sportive, il cui contributo possa essere ricevuto entro la fine del 2020, mentre al governo nazionale chiederemo di aumentare i fondi dedicati a Sport e Salute, permettendo così alle federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva di sollevare le associazioni dal pagamento delle tasse d'iscrizione gare, di tesseramento e affiliazione nella stagione sportiva 2020/21. Altra proposta che faremo sarà quella di modificare in via straordinaria per il 2020 e 2021 il meccanismo della detrazione d'imposta valida per le spese sportive dei minori, che attualmente permette un recupero fino al 19% della spesa per ciascun figlio: innalzamento al 100%, portando la soglia a 210 euro e validità per tutti gli appartenenti al nucleo familiare, di qualsiasi fascia di età".