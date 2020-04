16.04.2020 h 17:25 commenti

Covid-19, impennata nei contagi a Prato: più di metà sono nella rsa

Il bollettino della Regione segnala 29 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore con il totale della provincia che sale a 440. All'elenco dei decessi si aggiunge un uomo di 71 anni morto al Santo Stefano

Sono ventinove i nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Prato, il numero più alto da circa un mese a questa parte. Un numero che si deve per almeno la metà alla rsa Casa Serena di Mezzana dove sono stati trovati positivi altri 7 anziani e 9 operatori positivi (LEGGI). Ad oggi il totale dei casi si assesta a 440. Nel bollettino della Regione Toscana diffuso oggi, giovedì 16 aprile (ricordiamo che il consuntivo della Asl arriva dopo qualche ora e riporta sempre numeri diversi) ci sono anche due morti: un uomo di 81 anni di cui abbiamo già dato notizia ieri nonostante non fosse nell'elenco regionale, e un uomo di 71 deceduto nei giorni scorsi al Santo Stefano ma non ancora conteggiato. Dall'inizio dell'epidemia, sono quindi 33 in tutta l'area pratese le persone che non ce l'hanno fatta dopo aver contratto l'infezione.

L'aumento dei casi positivi registrato a Prato ricalca il quadro regionale dove si contano 277 nuovi positivi contro i 139 censiti ieri, praticamente il doppio. Una crescita che si spiega, evidentemente, con i tamponi fatti nelle rsa sia agli anziani ricoverati che agli operatori che li assistono. Il numero dei toscani positivi al coronavirus si avvia verso quota 8mila: oggi siamo a 7.943. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore ce ne sono stati 29, 11 più di ieri con il bilancio che si avvicina alla soglia dei 500 fermandosi a 486.

Lento ma costante il calo dei ricoveri: 1.153 oggi, 40 meno di ieri, e di questi 213 in terapia intensiva. Un calo che va di pari passo con le guarigioni: 745 in tutto, 52 più di ieri, con oltre la metà – 424 – completamente ristabiliti e negativi ai tamponi di controllo.

Più di 90mila i tamponi eseguiti in tutta la Regione, 4.700 e passa solo nelle ultime 24 ore.