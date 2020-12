02.12.2020 h 10:27 commenti

Covid-19, il presidente Giani annuncia: "Nuovi casi e tamponi in risalita rispetto a ieri"

Anche stamani il presidente toscano ha dato un'anticipazione su Facebook del bollettino giornaliero che sarà diffuso in giornata

I nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 776 su 13.549 tamponi molecolari e 3.911 test rapidi effettuati. Lo ha anticipato su Facebook, Eugenio Giani, presidente della Regione. Rispetto al dato di ieri sono risaliti sia il numero di tamponi (da 9.801 a 13.549) sia quello dei nuovi positivi (da 658 a 776). Il dettaglio sarà reso noto nel corso della giornata.

"Grazie alle donne e agli uomini - ha scritto Giani - che con dedizione e altruismo lavorano senza sosta negli ospedali, come al San Donato di Arezzo, garantendo non solo cura e assistenza ai pazienti ma anche un ponte costante con i loro familiari. Non abbassiamo la guardia per tornare presto a vivere la Toscana!".

