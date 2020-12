14.12.2020 h 14:12 commenti

Covid 19, i nuovi casi diminuiscono ma la tregua sui decessi è già finita

Due i morti registrati nelle ultime 24 ore nel territorio pratese. In Toscana sono 42. Prato è la provincia con il tasso di notifica più alto

Nelle ultime 24 ore a Prato si sono registrati 38 casi in più e due decessi per Covid. Secondo i dati forniti dal consueto bollettino regionale relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana, rispetto a ieri i contagi diminuiscono mentre la tregua sul fronte dei decessi è durata pochissimo.

Con i casi di oggi il totale da inizio epidemia registrato a Prato sale 9.913 contagi mentre i morti a 219. L'Asl Toscana Centro segnala un decesso in più rispetto alla Regione. Si tratta della 93enne di Prato, morta nella rsa Il Villone a Pistoia dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio Covid.

Le altre persone decedute sono un uomo di 85 anni di Vernio, morto al Santo Stefano e una donna di 92 anni di Prato, morta nella sua abitazione.

Questa la distribuzione sul territorio dei 38 nuovi casi di oggi: Cantagallo 1, Carmignano 3, Montemurlo 5, Poggio a Caiano 3, Prato 26.

La situazione dei posti letto delle strutture pratesi è stabile: 94 letti occupati su 106 nell'area Covid ordinaria del Santo Stefano, 15 su 20 in terapia intensiva, 39 su 42 al centro La Melagrana e 31 su 36 alla palazzina Ovest del vecchio ospedale.

Vediamo la situazione generale della Toscana. I nuovi casi sono 112.789, 445 in più rispetto a ieri, pari allo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 445 casi odierni è di 47 anni circa. Oggi si registrano 42 nuovi decessi: 24 uomini e 18 donne con un'età media di 82,4 anni.

I guariti crescono dell’1,1% e raggiungono quota 92.117 (81,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.725.291, 7.132 in più rispetto a ieri, di cui il 6,2% positivo. Sono invece 2.614 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 496 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 17.479, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.403 (4 in più rispetto a ieri), di cui 210 in terapia intensiva (9 in meno).

La Toscana si trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 3.024 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.055 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 3.846 casi per 100.000 abitanti, Pisa con 3.756, Massa-Carrara con 3.713, la più bassa Siena con 1.705.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.403 (4 in più rispetto a ieri, più 0,3%), 210 in terapia intensiva (9 in meno rispetto a ieri, meno 4,1%).

Le persone complessivamente guarite sono 92.117 (1.038 in più rispetto a ieri, più 1,1%): 450 persone clinicamente guarite (3 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 91.667 (1.041 in più rispetto a ieri, più 1,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (180,1 per 100.000), Firenze (109,5 per 100.000) e Pistoia (85,5 per 100.000), il più basso a Grosseto (32,5 per 100.000).