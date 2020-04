11.04.2020 h 22:13 commenti

Covid-19, eseguito il test sierologico su tutti i sanitari in servizio al Santo Stefano

Lo screening della Regione ha fatto tappa all'ospedale di Prato: dalle prime informazioni i positivi, tutti asintomatici, sarebbero una piccola parte che ora dovranno essere verificati con il tampone

Test sierologici a tappeto tra ieri e oggi, 11 aprile, ai sanitari in servizio all’ospedale di Prato.

Come deciso dalla Regione Toscana per fronteggiare la diffusione del Covid 19, procede lo screening ai medici e agli infermieri impegnati nei nosocomi toscani ed è arrivato il momento “della verità” anche per il Santo Stefano. I risultati complessivi sono attesi per le prossime ore ma secondo quanto appreso i positivi sono pochi, asintomatici, e devono comunque essere verificati con il tampone. Spesso infatti si tratta di “falsi positivi” che solo il tampone può smascherare.

In qualche caso il test sierologico ha dato esito positivo con entrambi gli anticorpi ma il tampone è risultato negativo.

Il test dà quindi un’indicazione di massima che se positiva deve essere accompagnata dall’effettuazione del tampone.

Solo con questa esame si ha la certezza che il Covid ha attaccato il sanitario e che quindi sono necessari provvedimenti di isolamento e di cura.

