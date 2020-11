05.11.2020 h 11:08 commenti

Covid-19: confronto diretto tra Confartigianato e il presidente della Regione Eugenio Giani

L'appuntamento è per domani alle 18.30 con la diretta Facebook sulla pagina dell'associazione. Sarà fatto il punto sulla situazione economica locale con uno studio Irpet

Linea diretta col presidente della Regione Eugenio Giani per un confronto a viso aperto sul tema Covid-19. Si tratta dell’iniziativa organizzata da Confartigianato Imprese Prato per domani, venerdì 6 novembre, alle ore 18,30 quando inizierà la diretta Facebook sulla pagina di Confartigianato Imprese Prato per un confronto sul tema: “Covid-19: prospettive socio economiche per il 2021. La trasmissione potrà essere seguita in diretta da tutti semplicemente accedendo alla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Prato o in quella di Notizie di Prato.

Il dibattito inizierà con il saluto e alcune considerazioni del presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti. Sarà poi la volta di Leonardo Ghezzi, dirigente Irpet, chiamato a illustrare uno studio statistico con dati recenti sulla situazione economica a livello regionale ma anche con alcuni significativi focus a livello di distretto pratese.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, interverrà quindi per fare le proprie considerazioni sul tema in oggetto. Sarà possibile rivolgere anche domande specifiche ai relatori inviandole alla regia che poi le ribalterà nella diretta. Il presidente Giusti chiuderà quindi il confronto.

“Un incontro che cade in un momento particolarmente importante che ci consentirà di fare chiarezza col Governatore sulle recenti disposizioni anti-Covid – spiega il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti – Ma anche un’occasione davvero unica per chiarire quale sarà l’impostazione legislativa relativamente al nostro distretto. Al Governatore chiederemo infatti quali sono i progetti e le idee relative all’attività delle nostre imprese. Abbiamo forti aspettative sull’attenzione che l’ente regionale potrà dare alla nostra realtà ma non siamo disposti ad accettare promesse che ancora una volta non dovessero venir mantenute”.