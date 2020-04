10.04.2020 h 17:39 commenti

Covid-19, bollettino in chiaroscuro dalla Regione: a Prato solo due nuovi positivi ma quattro decessi

Il report inviato alla protezione civile nazionale conteggia non solo le vittime delle ultime 24 ore ma anche alcune dei giorni scorsi finora non comunicate. Il dato, però, non è meglio precisato e non è chiaro se l'Asl aveva già calcolato queste morti

E' un bollettino in chiaroscuro per Prato quello emesso oggi 10 aprile dalla Regione sull’emergenza Covid-19. A fronte di due sole positività in più (con il totale che sale a 357) vengono infatti conteggiati ben quattro decessi tra città e provincia. Il dato, però, non è relativo solo alle ultime 24 ore. La stessa Regione spiega infatti come "nella giornata di oggi sono stati inseriti nel report inviato alla Protezione Civile nazionale alcuni decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati tardivamente alla task force regionale". Questo fa sì che il numero totale di decessi in Toscana sia di 46, quattro dei quali appunto a Prato. Non è meglio specificato, per quanto riguarda la città e la provincia, quanti siano avvenuti nelle ultime 24 ore. Quacosa di più, forse, si saprà stasera quando anche l'Asl Toscana Centro diramerà il suo bollettino, che non sempre però concorda con quello regionale.

Tornando al report di oggi, sono 175 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana. Resta quindi stazionario il numero di nuovi casi positivi (ieri erano stati 173). Decrescono ancora i ricoveri ordinari (-27 rispetto a ieri, quando si registrava già un -28 rispetto al giorno precedente); restano stabili quelli in terapia intensiva.