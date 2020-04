09.04.2020 h 16:41 commenti

Covid-19, ancora un decesso a Prato e dieci nuovi contagiati: ecco il bollettino della Regione

Torna a salire il numero dei positivi ma senza raggiungere il picco dei giorni più critici. Il totale per la nostra provincia è adesso di 355 casi. Scende ancora il totale dei pazienti ricoverati negli ospedali toscani

Altri dieci pazienti positivi al coronavirus e un decesso. Il totale dei casi sale a 345 e quello delle persone che hanno perso la loro battaglia contro il virus passa a 24. Questa la foto delle ultime 24 ore nella provincia di Prato restituita dal bollettino diffuso oggi, giovedì 9 aprile, dalla Regione. Foto destinata a cambiare – accade ormai tutti i giorni – con la comunicazione della Asl Toscana centro i cui dati non confermano mai quelli regionali.

In tutta la Toscana fa un passo indietro il numero dei nuovi positivi: 173 oggi, 33 meno di ieri con il totale che passa a 6.552. La Regione giudica l'aumento 'relativamente contenuto' e lo spiega con il minor numero di tamponi processati: “C'è stata – si legge nel comunicato – un'alta richiesta di tamponi e il servizio sanitario ha cercato di assecondarla. In seguito a questo si stanno esaurendo i reagenti a disposizione, necessari per il processo dei test. Normalmente la consegna settimanale è di 10mila reagenti e per accelerare la consegna un mezzo di Estar si muoverà per ritirare una quantità doppia che consentirà di riprendere regolarmente il flusso dei tamponi”. In altre parole, questo significa che a fronte di un aumento di tamponi fatti è molto probabile, addirittura quasi certo, un aumento dei casi positivi.

In calo, oggi, anche il numero delle morti: 16 contro le 23 di ieri, e con il complessivo che sale sopra quota 400 assestandosi per la precisione a 408.

Scende ancora il totale dei pazienti ricoverati negli ospedali toscani: 1.038 i ricoveri ordinari, 28 meno di ieri, e 256 i ricoveri in terapia intensiva, 4 in meno.

Salgono le guarigioni virali, i pazienti cioè che sottoposti a tampone sono risultati negativi: ai 138 di ieri se ne aggiungono 11 oggi; stabili invece – 292 – le guarigioni cliniche e cioè i pazienti che non hanno più i sintomi del coronavirus ma sono ancora positivi. In cura, attualmente, ci sono 5.703 pazienti.



