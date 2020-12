23.12.2020 h 15:32 commenti

Covid-19, altri tre decessi a Prato. Uno aveva solo 47 anni

La situazione epidemiologica è sotto controllo, ma il bilancio dei morti peggiora ancora. In Toscana i nuovi positivi sono 435 in più rispetto a ieri, i morti 22

Calano ancora i nuovi casi Covid a Prato ma purtroppo anche oggi si registrano dei decessi. Secondo il bollettino regionale aggiornato alle 12 di oggi, 23 dicembre, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 19 in più rispetto a ieri mentre i morti sono tre per un totale di 241 decessi.

I nuovi positivi di oggi portano il totale a 10.177 casi in provincia di Prato da inizio pandemia e sono così distribuiti sul territorio: Montemurlo 2, Prato 16, Vernio 1. Sono uomini i tre decessi di oggi, tutti avvenuti al Santo Stefano. Oltre a un 87enne e a un 74enne, rispettivamente di Prato e di Vaiano, c'è anche un 47enne di Prato.

In attesa del dato sui posti letto fornito dall'Asl Toscana centro, guardiamo la situazione generale della Toscana.

I nuovi positivi sono 435 in più rispetto a ieri e portano il totale da inizio a 116.979 casi. L'età media è di 50 anni circa. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 102.105 (87,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.818.397, 12.264 in più rispetto a ieri, di cui il 3,5% positivo. Sono invece 4.033 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 5.871 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.357, -4,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.069 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (9 in meno).

I decessi registrati oggi sono 22: 15 uomini e 7 donne con un'età media di 76,7 anni.

La Toscana si trova al 11° posto in Italia come numerosità di casi con circa 3.136 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 3.949 casi x100.000 abitanti, Pisa con 3.895, Massa Carrara con 3.845, la più bassa Siena con 1.767.

Complessivamente, 10.288 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (433 in meno rispetto a ieri, meno 4%). Sono 22.855 (633 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.