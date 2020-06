12.06.2020 h 09:24 commenti

Covid 19, a Prato in ventiquattr'ore nessun contagio e nessun decesso

Dati positivi dal bollettino regionale: i contagiati sono 569 e i morti restano 49. bene anche l'andamento in Toscana dove si è raggiunto il dato più basso per numero di ricoveri e di presenze nelle terapie intensive

Nessun nuovo caso di positività a Prato e nessun nuovo decesso. E' un bollettino decisamente positivo quello emesso dalla Regione sull'emergenza Covid19. In 24 ore, quindi, la curva non ha registrato nessun movimento in città e in provincia: 569 il totale dei contagiati e 49 quello dei morti.

A livello regionale sono 10.165 i casi di positività, 7 in più rispetto a ieri. I guariti crescono del 0,2% e raggiungono quota 8.575 (l’84,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti sono 286.693, 3.055 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.454. Gli attualmente positivi sono 510, -2,1% rispetto a ieri.

Complessivamente sono 460 le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 4 rispetto a ieri, cioè - 0,9%). Sono 3.334 (meno 36 rispetto a ieri, meno 1,1%) quelle in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Continua il trend positivo anche per quanto riguarda i ricoveri oggi ne risultano 50, 7 in meno di ieri (meno 12,3%) di cui 14 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 6,7%). È il punto più basso dal 9 marzo per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 6 marzo per i ricoveri totali.







