22.05.2021

Covid 19, continua la discesa dei contagi ma si registra un altro decesso

Con i 43 nuovi casi di oggi il totale da inizio pandemia supera quota 22mila contagiati mentre i decessi sono 575

Quarantatre nuovi casi e un decesso. Migliora ulteriormente il quadro del contagio a Prato e provincia che emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione. Nelle ultime 24 ore si registra 8 nuovi casi in meno rispetto a ieri, mentre purtroppo anche oggi c'è un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 575 morti. Con i nuovi casi di oggi, complessivamente le persone contagiate superano quota 22mila, per la precisione 22.037 unità.

In attesa del dettaglio sui posti letto in ambito pratese e sul decesso diamo uno sguardo alla situazione generale toscana.

Sono 358 in più rispetto a ieri i nuovi casi di positività al Coronavirus che portano il totale da inizio epidemia a 239.092. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 358 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 220.923. Oggi sono stati eseguiti 11.180 tamponi molecolari e 10.870 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,6% è risultato positivo. Sono, invece, 7.417 i soggetti testati di cui il 4,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.552, -6% rispetto a ieri.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 796 (41 in meno rispetto a ieri, meno 4,9%), 144 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%).

Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un'età media di 84,1 anni.