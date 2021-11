10.11.2021 h 14:23 commenti

Covid, 15 contagi e nessuna vittima a Prato nelle ultime 24 ore

Si conferma il trend al ribasso degli ultimi giorni dopo la risalita dei casi avvenuta la scorsa settimana. Negli ospedali toscani ci sono 12 pazienti in meno ricoverati nei reparti Covid

Sono 15 i nuovi casi di Covid accertati a Prato nelle ultime 24 ore e oggi, per fortuna, non sono stati segnalati decessi in provincia mentre nel resto della Toscana ci sono cinque vittime: quattro uomini e una donna con un'età media di 76,6 anni (due a Firenze, una a Pistoia, Pisa e Grosseto).

I nuovi casi di positività nell'area pratese tornano dunque a scendere, confermando il trend degli ultimi giorni dopo la risalita avvenuta nella scorsa settimana. I casi di registrati in Toscana nelle 24 ore sono invece 418 su 26.625 test di cui 9.616 tamponi molecolari e 17.009 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (4,7% sulle prime diagnosi), in rialzo rispetto a ieri. Calano i ricoverati nelle strutture sanitarie toscane che oggi sono 293 (12 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in meno).