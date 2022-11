10.11.2022 h 14:29 commenti

Costringe la moglie a bere e fumare spinelli per poterne abusare, imprenditore allontanato da casa

Il provvedimento del giudice ha colpito un 55enne che è accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della consorte dalla quale si sta separando. La donna si è rivolta al Centro antiviolenza La Nara

Indotta a bere alcol e a fare uso di cannabis per avere rapporti sessuali più disinibiti: c'è anche questo particolare tra le accuse mosse da una donna di 52 anni contro il marito dal quale si sta separando, un imprenditore di 55. L'uomo è stato allontanato dalla casa familiare in seguito alle denunce che hanno portato a formulare le ipotesi di reato di violenza sessuale e maltrattamenti. Il provvedimento è stato firmato dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Leonardo Chesi, e notificato dagli agenti di polizia giudiziaria della Municipale.

La donna ha raccontato il difficile rapporto con il marito e il grande stacco tra come la coppia appariva in pubblico e come invece era nella realtà delle mura domestiche: nonostante un quadro economico molto florido, l'uomo avrebbe costretto la moglie ad una vita molto parca, fatta di rinunce e ristrettezze, ma anche di maltrattamenti psicologici, di controllo, di minacce e di violenze sessuali ripetute nel tempo fino allo scorso febbraio. E' stato allora che la donna ha deciso di mettere fine a tutte le angherie che, stando al suo racconto, avrebbe subito per anni: ha bussato alla porta del Centro antiviolenza La Nara, ha chiesto aiuto e ha iniziato a parlare del suo dramma anche con qualche conoscente. La procura ha aperto un'inchiesta – titolare il sostituto Laura Canovai – e le indagini sono state affidate alla sezione di polizia giudiziaria della Municipale. Nell'abitazione della coppia sono stati trovati stupefacenti e i racconti finiti nella denuncia hanno trovato riscontro anche attraverso una serie di altre attività investigative. Negli ultimi tempi l'uomo è rimasto a lungo fuori casa per motivi di lavoro, ora però, dopo il provvedimento del tribunale, sarà costretto a stare lontano per evitare misure cautelari più pesanti.



