27.09.2018 h 14:44 commenti

Costretti a lavorare nel capannone per tre euro l'ora e senza nessun contratto

Controllo interforze a Oste in un'azienda gestita da una cinese che sfruttava 20 operai tra connazionali, nigeriani, ghanesi e pakistani. Nove di loro sono risultati irregolari

Lo sfruttamento dei lavoratori nel distretto non ha più solo il volto degli operai con gli occhi a mandorla, ma sta emergendo un nuovo fenomeno che vede l'utilizzo in ditte, gestite da cinesi, di lavoratori anche di altre etnie. È quanto è emerso ieri 26 settembre nel corso controllo interforze, al quale hanno preso parte i carabinieri della Tenenza di Montemurlo,la polizia municipale di Montemurlo, l'Inps, l'Inail, il Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), i vigili del fuoco e Alia.

Nella zona industriale di Oste, in un capannone di circa 500 metri quadrati dov'era attiva una stireria industriale e una confezione gestita da un'imprenditrice cinese di 50 anni residente a Montemurlo, il personale intervenuto ha trovato a lavoro venti operai tutti al nero, cioè senza regolare contratto di lavoro e senza alcuna tutela. La titolare teneva alle stiratrici e alle taglia e cuci, 15 connazionali di cui 9 risultati senza regolare permesso di soggiorno, due nigeriani, due ghanesi e una donna pakistana. La paga che ricevevano gli operai, come hanno riferito gli stessi lavoratori agli agenti, era davvero da fame: 3 euro l'ora o pochi centesimi per capo stirato.

I nove cinesi, risultati irregolari sono stati portati al Comando dei carabinieri di Prato per il foto segnalamento, mentre i vigili del fuoco hanno trovato irregolarità nell'impianto elettrico.

"È necessario che anche i proprietari siano corresponsabili di ciò che succede negli stanzoni che affittano - dice il sindaco Mauro Lorenzini -. Montemurlo è sempre stata una città accogliente ma queste forme di sfruttamento ed illegalità non possono essere accettate né tollerate e da parte nostra continueremo a combatterle". Il sindaco , infine, sollecita i cittadini ad essere "sentinelle attive sul territorio e a segnalare situazioni sospette. Noi crediamo nel lavoro come forma di emancipazione, ma purché avvenga nel rispetto dei diritti, della dignità e della sicurezza dei lavoratori".