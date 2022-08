26.08.2022 h 15:43 commenti

Costi energetici, tessile allo stremo: "Urgentissimo un intervento della politica"

Confindustria Toscana Nord lancia l'allarme per il distretto tessile, molti imprenditori del settore della nobilitazione potrebbero decidere di far girare soltanto una parte degli impianti. A rischio anche la competitività delle imprese

Prato, fra le aree tessili italiane, è la prima per consumi di energia elettrica, sfiorando da sola il 15% del totale dei consumi nazionali nel settore (dati Terna 2019), del resto il 76% delle 2.500 imprese del settore sono energivore.

"Il nostro settore - spiega Francesco Marini imprenditore tessile e componente del Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord - ne sta facendo le spese in maniera pesantissima e Prato, con le sue imprese di filiera, rischia davvero grosso: chiusure o come minimo una perdita forte di competitività, con effetti economici e sociali molto gravi. Non dimentichiamo che anche la domanda non è certo in fase espansiva".

Un grido d'allarme che era già stato lanciato qualche mese fa, ma, che secondo Confindustria Toscana Nord, potrebbe essere scongiurato: aiuti di Stato diretti alle aziende, prezzi amministrati per parte delle forniture, tetti ai prezzi dell'energia elettrica, sono le richieste degli imprenditori. "Coloro che Prato ha già mandato in Parlamento e coloro che aspirano ad andarci cosa vogliono fare? - continua Marini - Attendiamo risposte subito: risposte verbali e soprattutto atti concreti. C'è la campagna elettorale, appunto: questo deve essere un tema centrale."

I rincari energetici sono arrivati proprio nel momento in cui il settore moda iniziava a dare segnali di ripresa. "Veniamo da mesi in cui c'è stata una domanda sostenuta per le tipologie pratesi che riguardano l'invernale - aggiunge Maurizio Sarti, presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord - Adesso è difficile capire cosa potrà accadere con le collezioni primavera-estate, sulle quali la concorrenza internazionale è più ampia e pressante Il rischio è di andare fuori mercato e di vedere i clienti rivolgersi altrove. Clienti vecchi e anche nuovi, quelli che avevamo rivisto o vedevamo per la prima volta dopo che il covid aveva ridisegnato i flussi di fornitura e favorito il crearsi di catene di maggior prossimità".

Fra i settori che rischiano pesantemente con il caro energia, il tessile è in prima linea ed è anche destinato a essere tra i primi a scontare gli effetti dell'inflazione e di un prevedibile calo di domanda interna e internazionale. "Siamo camminando sull'orlo di un abisso - evidenzia Riccardo Matteini Bresci, che nella sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord coordina il gruppo Nobilitazione e lavorazioni tessili, dove confluiscono le imprese più colpite dai rincari -. Le lavorazioni tessili hanno visto la propria bolletta energetica prima raddoppiare, poi triplicare, poi arrivare a cinque, sei volte di più rispetto all'ultimo anno definibile come normale, il 2019. Questo per molti ha significato vedere sparire i propri margini, se non lavorare in perdita. Occorre ricordare che la produzione pratese è non solo quantitativamente ampia ma anche qualitativamente molto articolata: Prato non fa solo moda di alto livello, ma anche quei beni essenziali che servono per vestire tutte le persone. Se i prodotti di fascia più alta possono, con fatica, assorbire gli aumenti, quelli di livelli più ordinari non hanno margini per farlo. Questo significa che imprese specializzate in queste produzioni rischiano il default e che altre imprese che magari si muovono su più livelli ridurranno la loro attività solo alla fascia top di gamma."

E intanto molti imprenditori del settore delle nobilitazioni stanno pensando di utilizzare solo parte degli impianti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus