Costi energetici, nel 2022 salasso sulle famiglie con aumenti di oltre il 100%

Lo afferma un'indagine di Facile.it. Prato è la terza città toscana con la bolletta elettrica più alta dopo Lucca e Pistoia. Sul fronte gas il conto lievita del 57%

Foto Cristian Storto

Nel 2022 Prato è stata la terza provincia della Toscana con la bolletta dell'elettricità più cara mentre per il conto del gas scende al sesto posto. Lo afferma un'indagine di di Facile.it secondo la quale le famiglie residenti nel territorio pratese hanno speso in media 1.475 euro per la bolletta sui consumi elettrici, pari al +108% rispetto al 2021. L'aumento della fattura del gas è invece del 57% con un importo medio di 1.361 euro. Complessivamente, quindi, tra luce e gas, nel 2022 i pratesi hanno sborsato, mediamente, 2.836 euro a famiglia.

Entriamo nel dettaglio.

Se a livello regionale la spesa media 2022 per l’energia elettrica è stata pari a 1.411 euro, guardando ai consumi a livello territoriale emerge che si è speso di più nelle province di Lucca (1.601 euro), Pistoia (1.552 euro) e appunto Prato con 3.027 kWh (1.475 euro); chiudono la classifica Livorno (1.329 euro) e Grosseto (1.274 euro).

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 1.384 euro; analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state quelle di Arezzo (1.517 euro) e Lucca (1.481 euro); anche in questo caso ultime nella graduatoria regionale Livorno (1.160 euro) e Grosseto (1.014 euro).





