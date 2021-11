10.11.2021 h 13:59 commenti

Cose belle di Prato, strenne di Natale per finanziare i restauri della facciata del Duomo

Per il secondo anno consecutivo la cooperativa Prato Cultura e ArteMia lanciano una campagna a sostegno dei lavori di consolidamento della facciata. In esclusiva la sciarpa con i colori della cattedrale e un particolare del portone

Cose belle di Prato, seconda edizione. Anche quest'anno la cooperativa Prato Cultura insieme all'associazione ArteMia lancia la campagna di finanziamento per il restauro della facciata del Duomo di Prato proponendo strenne di Natale a Km zero. Una scelta che spazia dalla sciarpa con i colori del Duomo e un particolare del portale ideata dallo stilista pratese Alessio Pieraccini, alla bottiglia di Vermuth bianco, dal profumo per gli ambienti alle tovagliette all'americana. Senza dimenticare la guida del Duomo e quella del territorio pratese dedicata ai più piccoli. Regali che si possono acquistare singolarmente o insieme, ma che devono essere prenotati entro il 4 dicembre all' associazione Artemia. Lo scorso anno sono stati raccolti 7mila euro, quest'anno si punta più in alto anche perchè i lavori di consolidamento, dopo la caduta lo scorso anno di alcune pietre verdi di Prato, dovrebbero iniziare.

"La cattedrale - ha sottolineato il vicario generale Daniele Scaccini - è un patrimonio di tutta la città, non solo della Diocesi. Questa iniziativa è proprio pensata per conservare un'opera d'arte, oltre che religiosa. Il contributo non coprirà ovviamente le spese, ma è un modo per contribuire e rinsaldare il legame fra la cattedrale e i pratesi".

Tutti i prodotti sono realizzati da aziende pratesi e rientrano nella tradizione della città. "Lo scorso anno - spiega Gabriele Bresci presidente di Prato Cultura - avevamo pensato a un plaid, quest'anno alla sciarpa che è stata realizzata con i colori del Duomo Una produzione limitata in esclusiva per questa iniziativa".

Ai regali si può anche aggiungere la tessera di socio 2022 dell'associazione ArteMia e volendo anche un pacchetto di visita guidate : "Anche per il Natale 2021 vogliamo dare il nostro contributo - ha spiegato la vicepresidente Arianna Pierattoni - per sostenere i restauri della cattedrale, simbolo di Prato e della sua storia."