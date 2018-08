23.08.2018 h 19:09 commenti

Cortile allagato per un tubo rotto, i condomini disposti a pagare la riparazione ma Publiacqua non si fa viva

Succede in via Bologna. Il guasto è in un'area privata e i residenti acconsentono ad accollarsi le spese ma Publiacqua non fornisce l'elenco delle aziende convenzionate che possono intervenire

Da due mesi la corte interna di un condominio di via Bologna è allagata per un guasto ad un tubo, i condomini sono disposti a pagare la riparazione, ma Publiacqua non è in grado di indicare il nome di un’azienda convenzionata per intervenire. E così l’acqua continua a scorrere da più di un mese e la rabbia degli abitanti cresce in modo proporzionale. “Non è assolutamente una questione di costi – spiega- ma di competenze: ci serve una ditta specializzata, visto che sotto terra ci sono anche gli allacciamento del gas, e la corte risale all’ inizio del ‘900. Per questo abbiamo chiesto l’aiuto di Publiacqua da cui però, non arriva nessuna indicazione”.Il primo cedimento del tubo si è verificato il 16 luglio, i residenti hanno contattato il numero delle segnalazioni guasti di Publiacqua che ha inviato una squadra per un sopralluogo. “I tecnici – continua Guadagno - ci hanno spiegato che il problema si è verificato in una proprietà privata e quindi la riparazione è a carico nostro. Il 30 luglio abbiamo inviato una raccomandata in cui acconsentiamo a farci carico dei costi e, quindi, chiediamo l’elenco delle aziende convenzionate in modo che la riparazione avvenga nel migliore dei modi.” Ma da Publiacqua non è arrivata nessuna indicazione: la perdita non è riparata e la situazione, secondo i condomini è insostenibile. “Ogni volta che usciamo da casa dobbiamo attraversare questo lago – spiegano– un disagio per tutti, soprattutto per le persone anziane. Abbiamo bombardato Publiacqua con telefonate il 9 , il 13 e il 14 agosto, ma nessuno è intervenuto”.Un braccio di ferro che sembra destinato a durare ancora per diversi giorni: “Martedì 22 agosto – spiega Guadagno– finalmente l’operatore ha dato una risposta: il problema è vostro, intervenite come meglio credete utilizzando un fornitore di fiducia”. Una soluzione che non piace ai residenti che annunciano battaglia. “Tutte le segnalazioni sono tracciabili, non siamo disposti a pagare una bolletta esorbitante e neppure a rivolgerci ad un idraulico di fiducia visto che i tubi sono di Publiacqua”.