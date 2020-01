20.01.2020 h 11:36 commenti

Corteo in centro, prime denunce della polizia contro i manifestanti. Video e foto passati al setaccio dalla Digos

La Questura sta cercando di identificare le centinaia di persone che hanno preso parte all'iniziativa "Liberi dai Decreti Salvini", promossa da Sì Cobas, arrivando fino a piazza del Comune. Cinque già denunciati, tra loro Luca Toscano e Sarah Caudiero

Hanno violato la prescrizione del Comitato per la sicurezza pubblica e hanno ugualmente raggiunto piazza del Comune imboccando via Pomeria e aggirando, in questo modo, il cordone delle forze dell'ordine che, in piazza San Marco, sbarrava l'accesso da viale Piave, via Mazzini e via San Silvestro. Per questo motivo gli organizzatori della manifestazione di Si Cobas che sabato scorso, 18 gennaio, ha portato a Prato un migliaio di persone per protestare contro l'ex ministro Salvini e i suoi decreti sicurezza, sono stati denunciati dalla questura. ( LEGGI ). Cinque le persone finite sul registro delle notizie di reato; in testa i leader del sindacato Luca Toscano e Sarah Caudiero. Rispetto alla portata sociale e politica dell'evento che ha acceso i riflettori sulle condizioni di lavoro degli operai stranieri nelle aziende del distretto e sulle multe che la questura ha fatto per il blocco della circolazione stradale a chi ha manifestato per difenderli, l'ipotesi di reato che viene contestata è poca cosa seppure, oltre ad un'ammenda fino a 413 euro, è previsto l'arresto fino ad un anno. Concentramento del corteo piazza della Stazione e da qui la marcia verso piazza San Marco ma i manifestanti sono andati oltre raggiungendo il loro obiettivo iniziale: piazza del Comune. Un'invasione pacifica che non ha provocato né disordini né danni ma la polizia, sul finire della protesta, è intervenuta – come si legge in una nota - “senza carica di alleggerimento ma con un atto di persuasione facendo uso degli scudi per allontanare i manifestanti dalla piazza”, piazza interdetta alla loro iniziativa.La procura ha subito aperto un fascicolo del quale fanno parte, oltre all'informativa della Digos, anche foto e video.