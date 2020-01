20.01.2020 h 14:17 commenti

Corteo in centro, ancora scintille Si Cobas-sindaco. Polemiche per la partecipazione delle consigliere Pd e di Blasi

Il leader del sindacato che ha organizzato la manifestazione di sabato attacca Biffoni: "Parla come un sindaco leghista". Il primo cittadino ribatte: "E' Si Cobas che deve chiedere scusa ai lavoratori e a tutta la città"



A 36 ore dall'evento, lo scontro tra il sindaco Biffoni e il leader di Si Cobas, Luca Toscano, si fa ancora più aspro così come non si allentano le tensioni tra il Comune e l'onorevole Antonello Giacomelli del Pd da una parte e la Prefettura e la Questura dall'altra, chiamate dal sindaco Biffoni a giustificare formalmente le falle nella gestione dell'ordine pubblico che ha permesso ai manifestanti, nonostante il divieto imposto dalla stessa questura, di raggiungere piazza del Comune dove poi, al termine, sono stati caricati dalla polizia

Da noi contattata il prefetto Rosalba Scialla ha preferito non rispondere alle nostre domande. Tutti contro tutti. Il fronte politico-istituzionale è caldissimo a prescindere dalle ripercussioni giudiziarie del "fuori programma" della manifestazione organizzata da Si Cobas 'Liberi dai Decreti Salvini"per lo scorso sabato, 18 gennaio (LEGGI ).A 36 ore dall'evento, lo scontro tra il sindaco Biffoni e il leader di Si Cobas, Luca Toscano, si fa ancora più aspro così come non si allentano le tensioni tra il Comune e l'onorevole Antonello Giacomelli del Pd da una parte e la Prefettura e la Questura dall'altra, chiamate dal sindaco Biffoni a giustificare formalmente le falle nella gestione dell'ordine pubblico che ha permesso ai manifestanti, nonostante il divieto imposto dalla stessa questura, di raggiungere piazza del Comune dove poi, al termine, sono stati caricati dalla polizia (LEGGI). Da noi contattata il prefetto Rosalba Scialla ha preferito non rispondere alle nostre domande.

Terzo nodo, tutto interno alla maggioranza che sostiene il sindaco Biffoni, riguarda la partecipazione al corteo di due consigliere comunali del Pd (partito che non ha aderito alla manifestazione), Monia Faltoni e Matilde Rosati, e del consigliere delegato del sindaco alle politiche europee, Diego Blasi.

Se è vero infatti, che la manifestazione di Si Cobas era stata indetta per protestare contro i decreti sicurezza e contro le 22 multe agli operai della tintoria Superlativa per aver bloccato il traffico sulla Declassata, in occasione di un picchetto davanti all'azienda, è altrettanto vero che sin dalla vigilia era chiaro che i vertici di Si Cobas avrebbero manifestato anche contro Biffoni, accusato da Toscano di essere stato "la mente" della limitazione, poi non rispettata, del corteo a piazza San Marco.

E oggi, 20 gennaio, Toscano ha rincarato la dose paragonando Biffoni a un qualunque sindaco leghista e sottolineando che i motivi addotti per il divieto erano pretestuosi: "Centinaia di operai scendono in piazza per denunciare lo sfruttamento e Biffoni si agita per i problemi allo shopping? Le parole del sindaco trasudano disprezzo per i cittadini stranieri che portano avanti l'economia di questa città, con il loro lavoro. Le sue parole non si distinguono da quelle di un sindaco leghista. Biffoni attacca il questore perché incapace di impedire ad una marcia pacifica di sfilare per la città. E' evidente che il questore deve andarsene da Prato, ma per il motivo opposto: il questore non avrebbe mai dovuto vietare alla marcia di sfilare, né tanto meno far manganellare manifestati a mani alzate. Farebbe bene a rileggere la Costituzione il Sindaco: troverà il diritto di manifestare, e non il diritto allo shopping".

Il primo cittadino respinge al mittente ogni accusa: "E' Si Cobas che deve chiedere scusa, intanto agli operai che ha esposto a questa situazione utilizzando poi una manifestazione per coprire un errore commesso nella fase sindacale; poi alla città per non aver rispettato le regole. A me non interessava la destinazione del corteo. Bastava saperlo prima e tutto sarebbe stato organizzato al meglio limitando i disagi. Forzare un divieto è mancanza di rispetto verso un'intera comunità oltre che una violazione di legge di cui si occuperà chi ha la competenza. Si Cobas chieda scusa per quanto ha fatto sin dall'inizio, dal Panificio toscano in poi con esiti disastrosi. Mi dispiace che tanti dei nostri, in buona fede, ci siano infilati dentro. Hanno commesso un'ingenuità nonostante li avessi avvertiti che si sarebbero infilati in un problema di mancanza di rispetto delle regole e delle persone".

A tal proposito non è ancora chiaro se saranno presi dei provvedimenti contro il trio Faltoni, Rosati e Blasi. Per le prime due il sindaco non ha il potere di farle dimettere o di costringerle a uscire dalla maggioranza. Per il terzo invece, che non è stato eletto in Consiglio comunale, Biffoni potrebbe decidere di revocargli la delega alle politiche europee come per altro gli chiede una parte del Pd e della maggioranza. Al momento però non ci sono certezze. Biffoni si limita a dichiarare: "Politicamente gli errori si pagano. Ognuno si assuma le proprie responsabilità politiche". Il segretario provinciale del Pd, Gabriele Bosi, chiarisce che non prenderà provvedimenti disciplinari verso Faltoni e Rosati (Blasi non è iscritto): "Sarà sufficiente un chiarimento politico".

E.B.