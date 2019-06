21.06.2019 h 16:26 commenti

Corteggio storico numero 28, si comincia con la giornata rinascimentale

Festa a Montemurlo. In programma anche il palio della ruzzola dei cerchi e delle botti e la sfilata che concluderà la manifestazione domenica 30 giugno. Indetto anche un concorso fotografico

Conto alla rovescia per l'appuntamento con la rievocazione storica dell'estate montemurlese. Alla Rocca è tutto pronto per la 28esima edizione del Corteggio storico, che si apre ufficialmente domenica 23 giugno con la Giornata rinascimentale nel parco di Villa Giamari, primo evento di un ricco programma di appuntamenti che si chiuderanno domenica 30 giugno con la sfilata per le vie di Oste.“Il Corteggio storico - spiega il sindaco Simone Calamai - valorizza l'identità e la storia del territorio e allo stesso tempo è un momento importante per la nostra comunità, perché è un'occasione di socialità ed aggregazione. Il Gruppo storico ha dimostrato di tenere al territorio, non solo in occasione dei festeggiamenti del Corteggio, ma durante tutto l'anno. Nell'estate del 2018, infatti, il Gruppo storico ha adottato la rotonda tra via Terni e via Venezia a Oste e con grande impegno si occupa della manutenzione del verde e della sua periodica pulizia. Un ulteriore segno del profondo legame tra il Gruppo storico e la comunità”.Il Corteggio storico, insomma, rappresenta un vero e proprio tuffo nel tempo per conoscere la vita della Toscana rinascimentale, che vedeva in Montemurlo un luogo di buen retiro, prediletto dalle nobili famiglie fiorentine come i Pazzi (villa Parugiano) o gli Strozzi (villa di Bagnolo). “Nel programma, pur essendo molto legati alla rievocazione e ricostruzione storica degli eventi – spiega la presidente del gruppo corteggio storico- quest'anno, ad esempio, la cena rinascimentale sarà dedicata ai 500 anni dalla nascita di Cosimo I con un menù fedele nei minimi dettagli a quelle che erano le ricette dell'epoca”.Il programma degli eventi del Corteggio storico montemurlese, promosso dal Comune con il Gruppo Storico, si apre domenica 23 giugno con la Giornata rinascimentale. Dalle ore 10 alle ore 22 il giardino di villa Giamari si riempirà con i banchi di antichi mestieri e la ricostruzione delle vecchie botteghe rinascimentali. Inoltre ci saranno mercatini artigianali e punti ristoro a tema. Alle ore 12 e alle ore 16,30 l'associazione “Historiaedita” proporrà seminari di didattica alimentare per capire cosa c'era sulle tavole di nobili e contadini nel Cinquecento e per sapere come erano organizzate mense e banchetti. Alle ore 17 gli sbandieratori e i musici del Gruppo storico proporranno un'esibizione, che sarà seguita alle ore 18 da dimostrazioni di “giochi d'altri tempi” e dalla danze rinascimentali del Gruppo storico di Montemurlo. Dopo cena alle ore 21 si svolgerà, invece, la 14esima edizione del Palio della Ruzzola e dei cerchi, antico gioco nato dai garzoni dei mastri bottai, che vedrà affrontarsi gli abitanti dei sette rioni montemurlesi, che dovranno appunto spingere cerchi e botti per aggiudicarsi il palio. Presenta Guitierrez. Gli eventi del Corteggio proseguono giovedì 27 giugno ore 20 in piazza Castello alla Rocca con “A cena con Cosimo I”. In occasione del quinto centenario della sua nascita, il Gruppo storico ha voluto dedicare al duca di Firenze e primo Granduca di Toscana la tradizionale cena rinascimentale. Il menù è curato dall'associazione Historiaedita e cucinato con maestria dal ristorante la Taverna della Rocca. Ogni portata sarà intervallata da un introduzione storica sul menù proposto, da un sottofondo di musica rinascimentale a cura “Duo per Caso”, da danze rinascimentali, dall'esibizione degli sbandieratori, tamburi e danze rinascimentali e da un suggestivo spettacolo di fuoco a cura di Manipura Fire; scenografia a cura di Cinzia Menichetti. La prenotazione alla cena è obbligatoria al numero telefonico 328 9857707 oppure 0574 798109.La serata clou che chiuderà il programma di eventi rinascimentali è domenica 30 giugno a Oste. Dalle ore 10 in piazza Amendola si potranno trovare mercatini artigianali e stand gastronomici. Alle ore 12 e alle ore 16 l'associazione Historiaedita proporrà seminari sulla cucina e sull'alimentazione nel Rinascimento, mentre alle ore 17,30 tutti in via Venezia per assistere allo spettacolo di bandiere con la Contrada Le Botteghe di Fucecchio. Alle ore 18, invece, in piazza Amendola si potrà ammirare la leggiadriadelle dame del Gruppo storico di Montopoli Valdarno che si esibiranno in coreografie di danze rinascimentali.Grande novità di quest'anno, grazie al contributo del Primo Cavaliere dell'Ordine di Valleverde di Bovino (che partecipa a titolo totalmente gratuito), si potrà assistere a prove a cavallo.Inoltre, dopo il successo dello scorso anno ritornano la divulgazione scientifica e le dimostrazioni di volo dei rapaci con l'Antica Falconeria Toscana. E ancora musica rinascimentale con “Duo per caso” e la giocoleria di Lorenzo Torracchi dell' Aps Gualchiera. Alle ore 20,30 prenderà poi il via la Sfilata Storica con la partecipazione, oltre al Gruppo Storico di Montemurlo, del gruppo di Scannagallo (Arezzo), degli sbandieratori e i musici di Lucca, della Società della Miseria e Gruppo storico dei Bardi di Vernio, della Contrada delle Botteghe di Fucecchio, del gruppo storico di Montopoli Valdarno (Pisa), della Giostra della stella e del palio delle contrade di Bagno a Ripoli (Firenze) e del primo cavaliere dell'Ordine di Valleverde a Bovino (Foggia). Il gruppo storico di Montemurlo partirà da via Toti, mentre i gruppi ospiti si muoveranno da via Maroncelli e si riuniranno in via Scarpettini.Tra le altre novità quest'anno il Gruppo storico, in collaborazione con il gruppo fotografico montemurlese Zoom zoom, ha organizzato il primo concorso fotografico “Scatta la foto più bella”. Il regolamento è scaricabile dal sito www.gruppostoricomontemurlo.it