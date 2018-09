07.09.2018 h 11:42 commenti

Corteggio Storico e Palla Grossa, limiti alla somministrazione, vendita ed introduzione di alcolici

I provvedimenti adottati in occasione delle due manifestazioni. Saranno validi domani in piazza Duomo e da domenica a sabato 15 settembre in piazza del Mercato nuovo

Il sindaco Matteo Biffoni ha firmato due ordinanze per la limitazione alla somministrazione, vendita ed introduzione di alcolici in piazza Duomo in occasione del Corteggio Storico, domani sabato 8 settembre, e nel periodo che va da domenica 9 a sabato 15 settembre in piazza del Mercvato Nuovo per le semifinali e la finale dell'Antico Gioco della Palla Grossa e gli eventi collegati.

In riferimento al Corteggio storico l'ordinanza impone dalle 18 di domani sabato 8 settembre, e per tutta la durata del Corteggio storico, il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, con l'ulteriore prescrizione di vendere le bottiglie di plastica prive di tappo oltre al divieto di introduzione di zaini e borse di grandi dimensioni.

In riferimento all'Antico Gioco della Palla Grossa e agli eventi che si svolgono nel periodo tra domenica 9 e sabato 15 settembre in piazza del Mercato Nuovo l'ordinanza impone agli esercizi di somministrazione che si affacciano su Piazza del Mercato Nuovo, il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, con l'ulteriore prescrizione di vendere le bottiglie di plastica prive di tappo.