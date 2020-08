L'edizione 2020 del Corteggio storico passerà alla storia. Non certo come la più bella ma sicuramente per il tentativo di non rinunciare a festeggiare degnamente l'8 settembre nonostante le difficoltà che misure di contenimento del Covid comportano. Solo il giorno seguente potremo valutare se questo tentativo possa dirsi riuscito.Rivoluzionare il Corteggio storico senza snaturarlo non è semplice. Della tradizione resta ben poco. La sfilata per le strade del centro, come abbiamo già anticipato un mese fa (LEGGI) , non ci sarà. Quel poco che resta si svolgerà in piazza Duomo per accompagnare l'Ostensione della Sacra Cintola ma il pubblico non potrà partecipare. O meglio, i cittadini comuni. I motivi sono ovviamente di carattere sanitario. Al loro posto, in misura contingentata, ci saranno coloro che hanno vissuto in prima linea l'emergenza Covid 19. Saranno quindi invitati a partecipare rappresentanti del mondo della protezione civile, del volontariato e delle varie categorie sanitarie. Il resto della cittadinanza potrà assistere all'evento solo in tv.E' prevista l'esibizione dei gruppi di rievocazione storica del territorio e quella di artisti famosi sul sagrato del Duomo. Dovrebbe trattarsi di tre nomi della scena musicale pop che non vengono ancora resi noti perchè non hanno dato il via libera definitivo.L'accesso alla piazza, oltre alle autorità, è molto limitato. Il Comune ha ordinato mille mascherine con il proprio logo e con quello della manifestazione, ma è sicuramente un numero sovrastimato. Tra addetti ai lavori, figuranti, artisti e autorità, non si dovrebbe andare oltre le 500-600 persone.