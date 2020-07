15.07.2020 h 14:26 commenti

Corso gratuito per diventare pizzaiolo professionista: ecco come fare a iscriversi

E' organizzato da Omnia Formazione ed è riconosciuto dalla Regione Toscana. Le lezioni al via da settembre: prevista la presenza in aula e 400 ore di stage da fare nelle aziende della provincia

E' rivolto a tutti i disoccupati e inoccupati maggiorenni e residenti o domiciliati sul territorio regionale che hanno concluso le scuole dell’obbligo il corso gratuito per diventare pizzaiolo professionista, Il corso è organizzato da Omnia Formazione ed è riconosciuto dalla Regione Toscana.In questo modo sarà possibile seguire la propria passione per uno dei prodotti made in Italy più conosciuti e amati al mondo, reinventarsi professionalmente e trovare occupazione, valorizzando la filiera pratese dell’arte bianca.Il corso “Arte bianca: professione pizzaiolo” – in programma a partire dal mese di settembre – è infatti realizzato allo scopo di fornire ai partecipanti le competenze teoriche e pratiche necessarie per lo svolgimento della professione nei pubblici esercizi, forni o pizzerie a taglio.Alle 480 ore di aula – che si terranno nella sede dell’agenzia formativa in via Valentini, 7 – ne seguiranno 400 di stage che si svolgerà presso le aziende della provincia di Prato. Al termine del percorso formativo gli aspiranti pizzaioli dovranno sostenere un esame a seguito del quale otterranno la certificazione spendibile a livello professionale in Italia e all’estero.Le iscrizioni sono aperte fino all 12 di mercoledì 9 settembre e prevedono l’invio della domanda di iscrizione compilata sull’apposito modello scaricabile dal sito www.formazioneomnia.it , del Curriculum Vitae in formato europeo e della copia del documento di identità all’indirizzo formazioneomnia@confcommercio.ptpo.it . Per informazioni è possibile contattare gli uffici Omnia Formazione: tel. 0574/560701 – e-mail formazioneomnia@confcommercio.ptpo.it