Corso gratuito di Modellistica Industriale, ecco come candidarsi per un posto

Il bando è rivolto in particolare alle donne ed è obbligatoria la frequenza. In totale saranno 12 le persone ammesse dopo aver superato un colloquio

Per informazioni: Laboratorio del Tempo: lunedì e giovedì in orario 10-13.



A partire da lunedì 10 dicembre alle 10 sono aperte le iscrizioni al laboratorio di modellistica industriale. Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 2 gennaio 2019 alle 13.Il laboratorio di modellistica industriale è una breve introduzione all’uso del cad e l’utilizzo delle funzioni principali in relazione al confezionamento di capi industriali con nozioni base sulle taglie e le regole di sviluppo. Il laboratorio ha una durata di 40 ore ed è rivolto prevalentemente a donne italiane e straniere in età 18-55 anni; per le donne straniere è richiesto il possesso di regolare titolo di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa e avere una buona conoscenza della lingua italiana.Ci sono 12 posti a disposizione, è gratuito ed è obbligatoria la frequenza. E’ richiesta un’ ottima conoscenza della lingua italiana, buone conoscenze informatiche e conoscenze della modellistica su cartamodello. L’accesso al laboratorio sarà possibile dopo aver effettuato un colloquio per la verifica delle conoscenze richieste."Il laboratorio prosegue un’attività di formazione nell’ambito della sartoria e della modellistica sartoriale e industriale avviata da molti anni e si inserisce in un progetto più ampio partito a settembre e finanziato interamente dal Comune di Prato -ha affermato l'assessore Mariagrazia Ciambellotti-. Un nuovo percorso propedeutico all’inserimento lavorativo che tiene conto delle esperienze fino ad oggi realizzate e che prevede varie opportunità di formazione per un monte orario complessivo di oltre 500 ore di formazione, con un’attenzione a donne in stato disoccupazione. Nel corso del mese gennaio saranno aperte le iscrizioni a nuovi corsi di specializzazione in tale ambito.”Le iscrizioni al corso saranno effettuate utilizzando la procedura on line all’indirizzo