Corsi gratuiti per formare chimici tintori tessili e addetti alla qualità del prodotto

La presentazione giovedì al Buzzi: sono rivolti, ciascuno, a 12 persone disoccupate, iscritte al Centro per l’impiego, in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza nel settore

Si terrà giovedì 21 marzo, alle 15 all’Istituto Tullio Buzzi di viale della Repubblica, la presentazione dei corsi gratuiti per “Tecnico delle analisi chimiche su materiali tessili, della preparazione delle tinture e della pianificazione, della gestione e del monitoraggio del processo di nobilitazione tessile” e per “Tecnico del Controllo Qualità del Prodotto Tessile”, entrambi corsi del progetto “Nobil.tex - Nobilitazione, qualità e innovazione nel distretto tessile”, finanziato con le risorse del Por Fse Toscana 2014/2020 dedicate alla filiera strategica Moda e rientrante nell’ambito di Giovanisì.

Il progetto, organizzato da Pin – Polo Universitario “Città di Prato” in partenariato con l’Istituto Tullio Buzzi, Università degli Studi di Firenze, Next Technology Tecnotessile e F.lli Ciampolini & C., ha la finalità di rispondere alle esigenze formative del distretto tessile.

Il primo dei due corsi (Tecnico per i processi tintori e di finissaggio) rappresenta una novità assoluta per il territorio in quanto figura professionale recentemente riconosciuta, dietro richiesta del distretto, nel repertorio regionale, proprio per il fabbisogno emerso soprattutto a seguito della chiusura dell’indirizzo di chimica tintoria del Buzzi. Il corso formerà tecnici capaci di presidiare i procedimenti di tintura sui prodotti tessili, di predisporre le ricette di preparazione per la tintura e di gestire i processi di nobilitazione tessile.

Il corso invece per il controllo della qualità del prodotto tessile formerà tecnici che sappiano gestire e organizzare la qualità del prodotto e dei processi tessili ed in particolare le certificazioni richieste dal mercato internazionale, sempre più importanti per il comparto.

I corsi sono rivolti, ciascuno, a 12 persone disoccupate, iscritte al centro per l’impiego, in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza nel settore.