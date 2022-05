13.05.2022 h 16:28 commenti

Corsi estivi Cgfs, iscrizioni al via il 16 maggio: tante attività per bambini e ragazzi

Variegata l'offerta: corsi intensivi di nuoto, pallanuoto, beach volley, nuoto artistico e per chi vuole cimentarsi ogni volta in un'attività diversa "Uno sport al giorno" con basket, volley, skateboard, calcio a 5 e altro

Al via dal 16 maggio le iscrizioni ai corsi estivi del Centro Giovanile di Formazione Sportiva. Il ventaglio dell'offerta prevede corsi intensivi di nuoto, collegiale di pallanuoto, nuoto artistico e nuoto, corsi di beach volley e l'iniziativa 'Uno sport al giorno', dove quotidianamente si cambierà disciplina da praticare affiancati dagli istruttori del Cgfs. Iscrizioni presentandosi in via Roma 258.

Si parte dai corsi intensivi di nuoto per bambini e ragazzi. Due le piscine dedicate, tutti i giorni dal lunedì al venerdì: viale Galilei e via Roma.

Per chi non vuole praticare un solo sport, ma si vuole cimentare in più discipline differenti c'è il corso 'Uno sport al giorno' dedicato a bambini e ragazai tra 6 e 16 anni. Queste le attività previste: lunedì nuoto, martedì gym/hip hop, mercoledì basket, giovedì volley, venerdì skateboard, frisbee, dodgeball, calcio a 5, taekwondo e orienteering.

Il collegiale di nuoto è rivolto ai ragazzi delle società sportive, categorie Esordienti A, B e C e a quelli dei perfezionamenti del Cgfs, nati tra il 2009 e il 2014 che sappiano nuotare correttamente dorso, stile libero e rana. Quello di pallanuoto è indirizzato sempre alle annate 2009-2014 sia delle società sportive che degli avviamenti speciali del Cgfs, e lo stesso vale per il nuoto artistico. L'obiettivo è quello di arricchire il bagaglio tecnico degli atleti, guidati negli allenamenti dallo staff dell'Azzurra Nuoto Prato.

Infine il Beack volley per ragazzi dai 12 ai 18 anni; si giocherà nel campo di sabbia della piscina di Mezzana.







