26.06.2019 h 10:11 commenti

Corsi di educazione permanente per adulti, aperta la selezione per le proposte formative

a Montemurlo singoli o associazioni hanno tempo fino al prossimo 19 luglio per presentare le proposte formative per la realizzazione di corsi e laboratori nell'ambito dell'educazione permanente per adulti e ragazzi

, telefono 0574-558524 oppure a silvia.zizzo@comune. montemurlo.po.it telefono 0574/558561 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Le proposte possono essere consegnate all'ufficio protocollo (via Montalese, 472) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 – 13:30 oppure tramite pec al seguente indirizzo:comune.montemurlo@postacert. toscana.it .