29.09.2022

Corse scolastiche, tavolo tecnico per trovare una soluzione ma la coperta è corta

Dopo le proteste delle famiglie Autolinee Toscane monitorerà la situazione per valutare dove si verificano le principali criticità, poi confronterà i dati con le richieste delle scuole. A ottobre il servizio dovrebbe entrare a pieno regime

Autolinee Toscane monitorerà le corse scolastiche per valutare dove si verificano le principali criticità, poi confronterà i dati con le richieste che il presidente della Provincia Francesco Puggelli ha raccolto dagli studenti. La decisione è stata presa durante il tavolo tecnico provinciale sui trasporti convocato in Provincia. "Abbiamo trovato disponibilità da parte dell'azienda - ha sottolineato Puggelli - ora ci aspettiamo che arrivino risposte e soluzioni".

Il tavolo è stato convocato anche in seguito alle tantissime lamentele arrivate da parte delle famiglie per i disservizi che hanno caratterizzato la partenza dell'anno scolastico: corse insufficienti e sempre strapiene, orari non in linea con quelli di uscita dei ragazzi dalla scuola, ritardi e altri problemi che hanno reso particolarmente difficili gli spostamenti degli studenti da casa a scuola e viceversa.

Ad essere attenzionate sono soprattutto le corse scolastiche che dai Comuni medici, dalla Val di Bisenzio e da Montemurlo portano i ragazzi a Prato, ma anche quelle che dal capoluogo arrivano ai due poli scolastici di Reggiana e San Paolo. "Gli autisti - fanno sapere da Autolinee Toscane - sono i primi a monitorare la situazione, abbiamo però incrementato il controllo con dei rilevatori da terra, cioè personale che controlla la situazione aspettando alle fermate più frequentate. Incroceremo i dati e cercheremo di trovare una soluzione, certo la coperta è corta e non possiamo aggiungere troppo corse".