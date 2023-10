09.10.2023 h 10:11 commenti

Corse scolastiche, i genitori della Val di Bisenzio si mobilitano per avere più autobus

Dai poli di San Giusto e San Paolo è prevista alle 14,15 una sola corsa per il rientro a casa. Spesso il bus è pieno e la fermata di via Dossetti salta. Raccolta di firme per intensificare le corse

Da questa mattina, 9 ottobre, nuovo orario per le corse scolastiche in direzione Montemurlo, ma Autolinee Toscane sembra essersi dimenticata nel monitoraggio che ha portato a anticipare la corsa, delle richieste della Val di Bisenzio. E così i genitori, tramite i social, promuovono una raccolta firme per chiedere più collegamenti dal polo di Reggiana e di San Paolo verso Vernio. Sono anche decisi a chiedere aiuto ai sindaci per arrivare al presidente Eugenio Giani.

“Il problema – spiega Stefano Tozzi da cui è partita l'iniziativa - si pone per il ritorno quando è previsto alle 14,15 un solo autobus verso la val di Bisenzio. Quando i ragazzi escono alle 13, pertanto, devono aspettare 90 minuti oppure prendere una Lam arrivare alla stazione centrale fare il cambio e salire su una corsa extraurbana impiegandoci quasi 40 minuti e un costo aggiuntivo di 5 euro per l'abbonamento extraurbano”. Ancora peggio, secondo quanto raccontano le famiglie degli studenti, quando escono alle 14: la corsa che arriva in via Dossetti, spesso è già piena, così la fermata viene saltata. L'unica alternativa è arrivare in piazza della Stazione e fare la stessa trafila di quando escono un'ora prima. Ma anche in questo caso c'è un problema: spesso le coincidenze sono a rischio per un cambio di pochi minuti, inoltre in quella fascia oraria le corse sono affollate e quindi, ancora una volta, si rischia di non riuscire a salire. “Non riusciamo a capire – continua Tozzi – come mai la mattina ci sono tre corse e il pomeriggio uno soltanto, inoltre dovrebbe essere dedicata agli studenti valbisentini invece viene utilizzata anche di chi abita lungo il percorso, questo fa si che i posti a disposizione siano assolutamente carenti”. Oltre ad aggiungere autobus, i genitori chiedono anche di creare una corsa diretta con fermata solo ai poli scolastici di San giusto San Paolo in modo da blindarla a chi abita nei comuni di Vaiano e Vernio “Se perdono quella delle 14,15 – continua il genitore – rientrano a casa ben oltre le 16,30. Per chi poi abita nelle frazioni si aggiunge anche il problema del collegamento: il capolinea è a Vernio e spesso le coincidenze arrivano dopo oltre 30 minuti. Un ulteriore allungamento dei tempi”. Prima di promuovere la raccolta firme è stata anche contattata At secondo la quale era in corso un monitoraggio della situazione. “Pensiamo che venga leso il diritto allo studio – conclude Tozzi – i nostri ragazzi hanno gli stessi diritti degli altri. Siamo consapevoli che la scelta di vivere in montagna comporti disagi, tra cui quello di pagare 400 euro annuali di abbonamento autobus, ma il servizio deve essere garantito”.



