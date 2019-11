11.11.2019 h 14:33 commenti

Corse scolastiche, ecco i nuovi orari anti ritardo

Tra le novità la corsa delle 7,10 dalla stazione Centrale per il polo di San Paolo e Reggiana e quella delle 14,10 con destinazione Poggio a Caiano e Seano. Modifiche anche degli orari dei bus provenienti dalla val di Bisenzio

Dopo la protesta degli studenti ( leggi ) , sono in arrivo nuove corse degli autobus per i ragazzi che frequentano il plesso scolastico di via Reggiana e via Dossetti in modo da consentire l’arrivo in orario a scuola. Un percorso condiviso fra la consulta degli studenti, la Provincia di Prato e la Cap.Da oggidalla stazione centrale alle 7,10 partirà un autobus diretto ai due plessi scolastici , implementando così il servizio della Lam Arancio, è previsto anche il posticipo della corsa delle 7,35 alle 7,40 della Lam Azzurra in partenza dalla Stazione centrale per Poggio a Caiano.Contemporaneamente sarà istituita una nuova corsa in partenza alle ore 14,10 dal plesso scolastico di Via Dossetti con transito da via di Reggiana diretta a Poggio a Caiano e Seano. Ma ci sono anche altre novità. Le corse dalla Val di Bisenzio per gli istituti di Reggiana, Dossetti e Buzzi partiranno rispettivamente alle 6,40 e alle 7, lancette indietro di 5 minuti corse di Campi Bisenzio dirette al polo di Reggiana, a quello di San Paolo e al Buzzi, posticipo della corsa in partenza da Vaiano dalle ore 15,10 alle 15,20 per garantire la coincidenza per Migliana/Masseto con le corse provenienti da Prato delle ore 14,15/30 (scuole Reggiana) e la corsa proveniente da Castiglione dei Pepoli delle 14,15. Anticipo della corsa scolastica in partenza dalla via del Ferro dalle ore 7,10 alle ore 7 per arrivare agli Istituti di via Reggiana/Dossetti in orario per l’entrata degli studenti (in vigore dal 4 Novembre scorso).Modifiche del percorso anche per alcune linee: prolungamento della corsa delle ore 14,45 Vaiano-Schignano-Migliana-Masseto in località Cassigoli (in vigore dal 4 novembre scorso), la corsa delle ore 18,30 Prato-Vaiano da oggi completerà il giro all’interno dell’abitato di Vaiano. Cambia anche il percorso della LAM Rossa in direzione Paperino nella zona del sottopasso di Via Fosso del Masi: i lavori di adeguamento strutturale hanno limitato il passaggio ai mezzi di altezza superiore ai 3 metri.“Ascoltare gli studenti e, quando possibile, dare una risposta concreta alle loro richieste è un nostro dovere anche perché sono i primi utilizzatori del trasporto pubblico. In questi mesi abbiamo stabilito un dialogo costante che ha consentito di raggiungere un risultato molto positivo – ha spiegato il presidente della provincia– le richieste dei ragazzi, puntali e condivise all’interno della Consulta, sono state tutte accolte. Sono state aumentate le corse negli orari più critici per l’arrivo a scuola”.