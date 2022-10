26.10.2022 h 10:39 commenti

Corsa a quattro per guidare la Provincia, al segretario del Pd il compito di scegliere

Il vertice riunito ieri per trovare un accordo si è chiuso con un niente di fatto. Prestanti è l'unico ad avere il mandato perfettamente coincidente con quello quadriennale a palazzo Buonamici ma la Val Bisenzio rivendica: ora tocca a noi

(e.b.)

Fumata nera dal vertice di ieri pomeriggio, 25 ottobre, per trovare un accordo interno al Pd sul nuovo presidente della Provincia.Le posizioni restano distanti. In corsa per questo ruolo ci sono ben quattro sindaci: Edoardo Prestanti di Carmignano, Simone Calamai di Montemurlo, Giovanni Morganti di Vernio e Primo Bosi di Vaiano. Il primo è l'unico che ha il mandato da primo cittadino perfettamente coincidente con quello quadriennale della Provincia; gli altri tre invece scadono nella primavera del 2024 e dunque dopo un anno e mezzo dovrebbero comunque lasciare lo scranno a palazzo Buonamici. Ritengono però, di avere diritto a quel ruolo applicando il principio di rotazione dato che da quando l'ente è diventato di secondo livello, è stato governato da un cittadino (Biffoni) e da un mediceo (Puggelli). Ora, quindi, toccherebbe alla Val di Bisenzio e in seconda istanza (Calamai è al primo mandato e quindi in linea teorica può aspettare il prossimo giro) a Montemurlo.Prestanti invece ricorda che nel 2018, quando in base alle regole erano in corsa solo lui e Puggelli, fece un passo indietro proprio in virtù della "pienezza" del mandato che aveva solo il sindaco di Poggio a Caiano appena eletto. Pienezza, fondamentale per dare continuità all'azione di governo, che ora ha soltanto lui.Qualcuno ha fatto osservare che anche Calamai, unico sindaco al primo mandato, potrebbe proseguire il mandato in Provincia se nella primavera del 2024 rivincesse, ma c'è un "se" di troppo. Tra i "contro" da valutare bene nell'applicare il principio della rotazione, c'è poi l'esito delle elezioni della primavera 2024. L'eventuale sconfitta elettorale in uno o più Comuni chiamati al voto, Prato in particolare, potrebbe condizionare anche la scelta del nuovo Presidente della Provincia.Un intreccio complicatissimo di aspirazioni personali, campanilismi e rivendicazioni territoriali su cui dovrà trovare una sintesi il segretario provinciale del Partito democratico, Marco Biagioni. A lui, presente alla riunione con tutti i sindaci (Biffoni assente per impegni istituzionali, sostituito da Faggi), è stato dato questo specifico mandato. E poichè ciascuna parte vuol far valere legittimamente un principio, la decisione per trovare una quadra non potrà essere che politica. Va presa in fretta perchè le candidature devono essere presentate il prossimo 5 e 6 novembre. Si vota il 27 dello stesso mese.