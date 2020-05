27.05.2020 h 14:38 commenti

Corrieri della droga bloccati in autostrada con 240 grammi di eroina, uno abita a Prato

I due stavano viaggiando su un'auto con targa di prova quando sono stati fermati per un controllo dalla polizia stradale nel tratto aretino dell'A1. Lo stupefacente era nascosto in una bottiglietta di plastica

Sono stati trovati in possesso di 22 ovuli di eroina mentre viaggiavano sull'autostrada del Sole: per questo un 35enne e un 47enne, entrambi di nazionalità nigeriana, uno residente a Prato l'altro a Montevarchi, sono stati arrestati dalla polizia stradale di Arezzo.

L'operazione è scattata versoe le 21.20 di ieri, 26 maggio, quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo un'auto munita di targa prova, che viaggiava in direzione sud con a bordo i due cittadini nigeriani. I due non hanno saputo dare spiegazioni plausibilli circa la loro presenza in auto. Dalla perquisizione sono spuntati, occultati all'interno di una bottiglietta di plastica, a sua volta trovata dentro un cassettino sotto il sedile di guida, gli ovuli di eroina già confezionati e pronti per lo spaccio. La droga, per un totale di 242 grammi, avrebbe fruttato ai due oltre 10mila euro. I corrieri, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine sono stati trasferiti nel carcere di Sollicciano mentre l'auto e lo stupefacente sono stati sequestrati.