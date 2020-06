10.06.2020 h 12:09 commenti

Corriere di eroina fermato appena sceso dal treno: nascondeva nel corpo 110 grammi di sostanza stupefacente

Il 21enne arrivava con l'Intercity da Bologna ed è incappato in un controllo della Squadra Mobile alla stazione. A tradirlo il nervosismo e le radiografie che hanno evidenziato la presenza di 10 ovuli

Ha fatto appena in tempo a scendere dall'Intercity in arrivo da Bologna, che è stato bloccato dai poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile, impegnati in un controllo in borghese alla Stazione centrale. E il sospetto degli agenti che il giovane - un 21enne nigeriano, regolare ma con precedenti - fosse un corriere della droga si è rivelato fondato: portato in ospedale e sottoposto a radiografia, è emerso che lo straniero nascondeva nella cavità rettale 10 ovuli di eroina, che una volta espulsi sono risultati contenere 110 grammi di sostanza stupefacente. Il 21enne è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto è stato effettuato domenica mattina, 7 giugno, e ieri pomeriggio è stato convalidato dal gip del tribunale che ha disposto per il giovane la custodia cautelare in carcere.

Quando è stato fermato dia poliziotti, il nigeriano si è subito dimostrato molto nervoso. Ha detto di provenire da Vernio, ma il treno su cui aveva viaggiato non effettuava fermate in Val di Bisenzio. A questo punto il giovane è stato perquisito, senza trovare niente ma a tradirlo sono stati gli accertamenti radiografici effettuati in ospedale.

Si tratta del primo corriere fermato a Prato dopo la riapertura degli spostamenti tra regioni dopo il blocco dovuto all'emergenza Covid19. Proprio in previsione di una ripresa dei traffici, la Questura aveva rafforzato i controlli nelle stazioni.