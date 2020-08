13.08.2020 h 15:10 commenti

Corriere arrestato alla stazione con 20 ovuli di eroina nel corpo: è il decimo da giugno

Nuova operazione della Narcotici della Squadra Mobile che sta monitorando la tratta ferroviaria da Bologna lungo la quale viaggiano i rifornimenti di droga per Prato. L'uomo era finito in manette anche quattro anni fa sempre per lo stesso motivo

Ennesimo corriere della droga arrestato dalla Squadra Mobile della polizia che ha recuperato anche 225 grammi di eroina, suddivisa in 20 ovuli. Da giugno ad oggi, gli agenti della sezione Narcotici hanno già fatto scattare le manette ai polsi di dieci trafficanti che usano il proprio corpo come nascondiglio per gli ovuli di eroina.

Anche in questo caso l'arresto, effettuato sabato 8 agosto, è scattato alla stazione centrale, dove i poliziotti dell'Antidroga stanno effettuando controlli specifici proprio per intercettare i rifornimenti di eroina provenienti dal Nord Italia e destinati ad alimentare lo spaccio sulla piazza pratese.

Stavolta il corriere era un volto noto agli investigatori: si tratta di un nigeriano di 35 anni, irregolare in Italia e già pregiudicato. L'11 novembre 2016 l'uomo era stato arrestato dai poliziotti della Questura di Firenze mentre trasportava nel corpo 109 ovuli di eroina per un totale di 1,2 kg di sostanza stupefacente. Una volta tornato in libertà si era rimesso a fare il suo "lavoro" ma, sabato, il suo volto è stato riconosciuto dai poliziotti che l'hanno fermato appena sceso da un treno proveniente da Bologna. Visto che la perquisizione personale non aveva dato esito, l'uomo è stato portato in ospedale e qui sottoposto a radiografie che hanno evidenziato la presenza nel suo corpo dei 20 ovuli di eroina, successivamente espulsi durante la degenza.

L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il corriere.