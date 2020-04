08.04.2020 h 13:04 commenti

Coronavirus, violazione del decreto 'Iorestoacasa': 500 fascicoli pronti ad approdare in prefettura

Il procuratore Nicolosi ha preparato il pacchetto di denunce da trasmettere al prefetto dopo la depenalizzazione che ha introdotto la sanzione amministrativa per punire chi ha violato le restrizioni imposte dal Governo contro la diffusione del contagio. Procura sgravata da un pesante carico di contenzioso bagatellare ma pronta a intervenire in caso di violazione commessa da chi è positivo o sottoposto alla quarantena obbligatoria

nadia tarantino

Quattrocentotrenta denunce per violazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus pronte a passare dagli uffici della procura a quelli della prefettura. Un numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni fino a 500 se non di più. E' l'effetto della depenalizzazione dell'ormai famoso articolo 650 del codice penale, quello che per giorni il Governo ha sventolato come conseguenza per chi fosse stato trovato fuori casa senza un motivo valido, senza cioè un motivo legato al lavoro, alla salute o all'esigenza di acquistare beni di prima necessità. La depenalizzazione è tecnicamente intervenuta quando un ulteriore decreto legge ha abrogato quello che aveva introdotto, appunto, l'autonoma fattispecie di reato. Una modifica che, nei fatti, ha sgravato la procura di Prato, come tutte le altre ovviamente, di un carico di contenzioso bagatellare che, per quanto di poco conto, richiede un bel po' di lavoro.Sia chiaro che chi è stato fermato, identificato e denunciato prima della depenalizzazione, non può considerarsi salvo perché se non è l'autorità giudiziaria ad occuparsi della violazione, è la prefettura. Depenalizzazione, in questo caso, equivale a sanzione amministrativa: da un minimo di 400 a un massimo di 3mila euro. E' chiaro che ogni posizione dovrà essere vagliata dalla prefettura perché non sarà possibile uniformare tutte le 500 e passa condotte: ci sarà una verifica caso per caso e sulla base di questo, seguendo le indicazioni del decreto legge attualmente in vigore, sarà applicata la sanzione.Le procure, in prima battuta, e a ruota i tribunali, non si sfilano del tutto dall'inosservanza del cosiddetto decreto 'Io resto a casa' perché è reato, quello sì, allontanarsi dalla propria dimora (che sia l'abitazione o un altro luogo) se si è positivi al coronavirus o sottoposti alla quarantena obbligatoria. In questo caso le contestazioni sono pesanti perché si mette a rischio la salute pubblica: da lesioni ai più gravi reati di epidemia colposa o dolosa.