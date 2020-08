21.08.2020 h 10:04 commenti

Coronavirus, vertice in prefettura: controlli più rigorosi e mille euro di multa a chi non indossa la mascherina

Il prefetto ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto dopo le ultime disposizioni introdotte dal Governo per fronteggiare l'aumento dei contagi. Movida nel mirino. Il Comune al lavoro per una specifica campagna informativa

Un controllo più rigoroso sul rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, multe fino a mille euro per chi non indossa la mascherina e una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini a evitare qualsiasi comportamento rischioso per la salute collettiva. E' quanto ha deciso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 agosto, si è riunito in prefettura per fare il punto sulla situazione dopo il continuo aumento di contagi registrato negli ultimi giorni a livello nazionale. Numeri in crescita che hanno spinto il Governo a rivedere le contromisure e a chiedere alle prefetture di attivarsi per fare in modo che l'azione di controllo sia più incisiva. La novità più rilevante è quella dell'obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 della mattina successiva anche all'aperto, ovunque se si tratta di luoghi frequentati dove è facile l'assembramento. E' quanto stabilisce l'ordinanza del ministero della Salute che ha sospeso, proprio in seguito ai numerosi nuovi casi di coronavirus degli ultimi giorni, le discoteche e tutti i luoghi di ritrovo per il ballo, sia all'aperto che al chiuso. Resta, è ovvio, l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico (mezzi di trasporto inclusi) a prescindere dall'orario e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire un continuo distanziamento tra le persone.

I controlli saranno ancora più serrati e severi nel fine settimana. A Prato, come nel resto d'Italia, il faro sarà puntato sulla movida e forze dell'ordine e polizia muncipale – come ha chiesto il prefetto – si concentreranno in particolare nel centro storico e in tutte le zone di incontro. Le violazioni saranno punite con multe da un minimo di 400 a un massimo di mille euro.

Il Comune,intanto, è già al lavoro per realizzare una campagna informativa: già dalla prossima settimana saranno distribuiti ai locali cartelli con le buone pratiche e con le norme di comportamento da osservare per evitare, o almeno ridurre il più possibile, il rischio di contagio. I principali destinatari sono i giovani che frequentano la città soprattutto nelle ore notturne. Poche regole, quelle di sempre: indossare la mascherina prima di tutto, ma anche l'igiene delle mani, il distanziamento interpersonale e l'allontanamento da qualsiasi forma di assembramento in qualsiasi luogo.



