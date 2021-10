21.10.2021 h 13:40 commenti

Coronavirus, un morto e 18 nuovi contagi nell'area pratese nelle ultime 24 ore

In Toscana si contano 277 nuovi casi e 3 vittime. Oltre 36mila i tamponi analizzati con un tasso di positività dello 0.8 per cento. Stabile il numero dei ricoveri

Dopo diversi giorni di zero decessi, si registra una vittima nella provincia di Prato: una donna di 87 anni ricoverata all'ospedale Santo Stefano. Da inizio pandemia, sono 643 i morti. I contagi sono invece 18 per un totale che sale a 26.531. E' questo il bilancio dell'emergenza Covid nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato diffuso dalla Regione che segnala in Toscana 277 nuovi casi (totale 286.669) e 3 decessi (totale 7.242).

Quasi 36mila i tamponi esaminati con un tasso di positività dello 0,8 per cento che sale di 2 punti se si escludono i controlli. 44 anni l'età media dei nuovi positivi.

Stabili i ricoveri: i pazienti nei reparti Covid degli ospedali toscani sono 210 e nelle terapie intensive 22.

328 le guarigioni dichiarate in Toscana nelle ultime 24 ore con il numero dei guariti che sale a 247.357.

Toscana decima in Italia per numerosità di casi con Prato che guida la classifica regionale, e dodicesima per tasso di mortalità con Prato seconda su scala regionale dopo Massa Carrara.







