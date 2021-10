01.10.2021 h 13:48 commenti

Coronavirus, un altro morto nell'area pratese. I nuovi contagi sono 17

Deceduta una donna di 67 anni che era ricoverata all'ospedale Santo Stefano. In Toscana 255 nuovi casi e 6 vittime con un'età media di 79 anni. Il tasso di positività è, senza tener conto dei tamponi di controllo, al 3,7 per cento. Lieve calo del numero dei ricoverati

Un altro morto a causa del coronavirus, il 638esimo dall'inizio della pandemia e il nono dall'inizio di questa settimana nell'area pratese. E' una donna italiana di 67 anni, da giorni ricoverata all'ospedale Santo Stefano. E' quanto riporta il bollettino diffuso oggi, venerdì primo ottobre, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Nella provincia di Prato sono stati accertati, nelle ultime 24 ore, 17 nuovi contagi che portano il totale a 26.201; in Toscana i nuovi casi sono stati 255 per un numero complessivo che, ad oggi, è di 282.467. I morti, invece, sono 6: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 79 anni. Gli ultimi decessi portano il bilancio delle vittime, da inizio pandemia, a 7.175 facendo della Toscana la dodicesima regione in Italia per tasso di mortalità.

Gli ultimi casi sono stati rilevati dall'analisi di circa 18mila tamponi con un tasso di positività, esclusi i controlli, del 3,7 per cento.

In calo, seppur di poco, il numero dei ricoverati: negli ospedali toscani ci sono 6 pazienti in meno rispetto a ieri per un totale di 265, 35 dei quali in terapia intensiva. Questa la situazione a Prato: 26 letti occupati su 32 disponibili in area Covid e 3 su 5 in terapia intensiva per quanto riguarda l'ospedale Santo Stefano, 13 occupati su 20 disponibili al centro Pegaso.









