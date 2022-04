04.04.2022 h 16:24 commenti

Coronavirus, un altro morto nell'area pratese e 76 nuovi contagi

Il numero delle vittime passa a 802 e quello delle positività a 70.523. In Toscana 22 decessi e 1.640 casi. Aumentano i ricoveri: 43 in più nelle ultime 24 ore ma occorre tenere presente che nel fine settimana si assiste ad un rallentamento delle dimissioni

C'è anche una vittima pratese tra le 22 segnalate in Toscana nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, lunedì 4 aprile, per fare il punto sull'andamento del Covid. L'ultimo decesso, che porta il totale nell'area pratese a 802, è quello di un uomo di 77 anni, residente a Prato ma ricoverato all'ospedale San Jacopo di Pistoia. A livello regionale il numero delle vittime sale a 9.546; nelle ultime 24 ore sono morti 11 uomini e 11 donne, età media 80 anni.

I nuovi contagi sono 1.640 in tutta la Toscana, 76 dei quali nella provincia di Prato, con i bilanci che passano rispettivamente a 999.397 e a 70.523 da inizio pandemia. Il tasso di positività, escludendo i tamponi di controllo, si è attestato al 50 per cento.

In aumento i pazienti ricoverati negli ospedali toscani: oggi sono 43 in più rispetto a ieri per un totale di 934, 43 dei quali in terapia intensiva. Il numero è influenzato dal freno alle dimissioni durante il fine settimana, in particolare la domenica. Nessuna notizia relativa ai pazienti Covid ricoverati all'ospedale Santo Stefano, al centro Pegaso e al centro La Melagrana: con la fine dello stato di emergenza sanitaria non saranno più resi noti i numeri dei posti letto occupati nelle tre strutture; lo ha comunicato la Asl Toscana centro.







