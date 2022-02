04.02.2022 h 12:26 commenti

Coronavirus, un altro morto e 463 nuovi contagi nell'area pratese nelle ultime 24 ore

L'ultima vittima è un uomo di 94 anni, di Montemurlo, che era ricoverato al Santo Stefano. In Toscana 6.769 casi e 27 decessi. Ancora in calo il numero dei pazienti ricoverati: oggi sono 43 in meno per un totale di 1.406

463 nuovi contagi e un morto nelle ultime 24 ore nell'area pratese. L'ultima vittima è un uomo di 94 anni, residente a Montemurlo, ricoverato all'ospedale Santo Stefano. E' quanto riporta il bollettino che la Regione ha diffuso oggi, venerdì 4 febbraio, per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. Il numero dei casi sale a 59.940, quello dei decessi a 710.

A livello regionale sono stati accertati 6.769 contagi per un totale di 771.885 e 27 morti che portano il bilancio a 8.380. Le vittime sono 15 donne e 12 uomini, età media 82 anni.

Continuano le buone notizie sul fronte dei ricoveri, in calo anche oggi: 1.406 i letti occupati da pazienti Covid negli ospedali Toscani, 96 dei quali in terapia intensiva; ieri complessivamente i ricoverati erano 1.449.

Il tasso di positività, rispetto ai tamponi analizzati, è all'11,8 per cento, mentre se si escludono i controlli la percentuale si attesta al 69. L'età media dei nuovi positivi è 36 anni.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus