Coronavirus, un altro morto a Prato e il numero delle vittime sale a 607. 46 i nuovi contagi

La Regione ha fatto il punto sull'andamento dell'epidemia nelle ultime 24 ore. In Toscana i nuovi casi sono 819, i decessi 4. Aumentano i ricoveri

Quarantasei nuovi contagi e un morto. Questo l'andamento dell'emergenza coronavirus nell'area pratese nelle ultime 24 ore stando al bollettino diffuso oggi, venerdì 13 agosto, dalla Regione. In Toscana sono segnalati 819 nuovi casi e quattro vittime: tre uomini e una donna, età media 78 anni. I contagi, che a livello regionale portano il totale a 260.568, sono emersi dall'analisi di circa 14.500 tamponi; l'indice di positività, tolti i controlli, si attesta all'11,5 per cento. Nella provincia di Prato, da inizio epidemia, si contano 23.802 contagi e 607 decessi. Complessivamente, le vittime in Toscana sono 6.944.

Aumentano i ricoveri: 295 i pazienti nei reparti Covid degli ospedali Toscani, 32 dei quali in terapia intensiva; ieri erano 291.

Sono 593 le guarigioni dichiarate nelle ultime ore per un totale che sale a 241.507.

Intanto sono stati resi noti dal ministero i dati sull'incidenza dei casi ogni centomila abitanti. Le regioni con il tasso più alto sono, nell'ordine, la Sardegna con 141, la Toscana con 129 e la Sicilia con 127.



