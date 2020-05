16.05.2020 h 17:04 commenti

Coronavirus, un altro decesso e quattro nuovi contagi nella provincia di Prato

Il numero delle vittime sale a 45, quello delle positività a 550. Nelle ultime 24 ore 3 morti in tutta la Toscana e 30 nuovi casi. Ancora in forte aumento le guarigioni e in calo il numero dei pazienti ricoverati che al momento sono 300

Un altro decesso nella provincia di Prato, una donna di 75 anni, il quarantacinquesimo dall'inizio dell'emergenza coronavirus, e altri 4 contagi che portano il totale a 550. E' il dato che si rileva dal bollettino che la Regione ha diffuso oggi, sabato 16 maggio, e che fotografa la situazione alle 12 in tutta la Toscana che conta 30 nuovi casi, 6 in più dell'incremento di ieri, e 3 decessi, quelli di un uomo e di due donne, compresa la 75enne pratese. Complessivamente, su scala regionale, il numero dei contagi sale a 9.913 e quello dei decessi a 979. L'andamento delle ultime 24 ore conferma il trend instaurato già da diversi giorni: il numero dei nuovi positivi è modesto mentre aumentano a colpi di centinaia le guarigioni – 252 in più da ieri – e diminuiscono costantemente i ricoveri. Le persone guarite sono ad oggi 5.991 e di queste sono quasi 4.500 quelle risultate negative al doppio tampone di controllo. Negli ospedali toscani sono 300 le persone ricoverate per coronavirus e di queste 66 sono in terapia intensiva. Arretra il numero delle persone in isolamento a casa perché i sintomi del virus non sono così forti da richiedere cure ospedaliere, e aumenta, seppur di poco, il numero di quelle che sono in quarantena dopo aver avuto contatti stretti con pazienti positivi.



