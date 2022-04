14.04.2022 h 13:54 commenti

Coronavirus, un altro decesso e 218 nuovi contagi nell'area pratese

La vittima è una donna di 89 anni che era ricoverata all'ospedale Santo Stefano. In Toscana i morti sono complessivamente 11, i nuovi casi 4.122. In calo i ricoveri

Un decesso per Covid nelle ultime 24 ore nell'area pratese. La vittima è una donna di 89 anni, di Prato, ricoverata all'ospedale Santo Stefano. I morti, in tutta la Toscana, sono 11: 7 uomini e 4 donne con un'età media di 83 anni. E' quanto riporta il bollettino diffuso oggi, giovedì 14 aprile, dalla Regione per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. A livello provinciale i decessi salgono a 811, mentre a livello regionale a 9.665.

Sul fronte dei nuovi contagi, se ne registrano 218 nella provincia di Prato e 4.122 in Toscana. Gli ultimi casi sono emersi dall'analisi di 27.600 tamponi; il tasso di positività si attesta al 14,9 per cento, dato che sale a quasi il 69 escludendo i controlli.

In calo il numero dei ricoveri: negli ospedali toscani sono 783, 32 dei quali in terapia intensiva, i letti occupati da pazienti Covid; ieri erano 809.



