Coronavirus, un'altra vittima pratese: è una donna di 72 anni. I nuovi contagi sono 102

A livello regionale si contano 14 morti e 2.879 casi. In calo il numero dei ricoveri e delle quarantene. Nelle ultime 24 ore quasi 4mila le persone dichiarate guarite per effetto del tampone negativo

C'è una vittima pratese tra le 14 decedute in Toscana nelle ultime 24 ore. Lo dice il bollettino diffuso dalla Regione oggi, giovedì 3 marzo, per fare il punto sull'andamento del coronavirus. Si tratta di una donna di 72 anni, morta all'ospedale Santo Stefano. Le ultime vittime, che portano il totale da inizio pandemia a 9.082, sono otto uomini e sei donne con un'età media di 79 anni. A Prato i morti sono 765.

I contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono complessivamente 2.879, 102 dei quali nella provincia di Prato. Il totale sale rispettivamente a 864.234 e a 65.193. Le positività sono emerse dall'analisi di circa 27mila tamponi tra molecolari e rapidi; escludendo i test di controllo, un tampone ogni due ha dato esito positivo.

Ancora in calo i ricoveri negli ospedali toscani dove oggi ci sono 30 pazienti in meno di ieri per un totale di 796, 53 dei quali in terapia intensiva. La situazione a Prato: al Santo Stefano sono occupati tutti e 59 i posti letto in area Covid e 6su 10 in terapia intensiva; al centro Pegaso occupati 26 letti su 40; al centro La Melagrana, infine, nessun letto libero dei 44 disponibili.

Circa 1.600 i toscani usciti dall'isolamento nelle ultime 24 ore; attualmente sono circa 31.500 le persone in quarantena o perché positive ma con sintomi lievi che non necessitano di ricovero o per avere avuto contatti con soggetti contagiati. Infine, nelle ultime 24 ore, sono state dichiarate quasi 4mila guarigioni, tutte virali, vale a dire con tampone risultato negativo.



