Coronavirus, torna a salire il numero dei casi a Prato: la Regione ne conta 22 in più

Il quotidiano bollettino fa salire a 159 le positività totali registrate a Prato dall'inizio della crisi. Tra i deceduti non compare, però, l'anziano della Rsa di Comeana confermato invece dal Comune. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Toscana 1.850 tamponi, il numero più alto dall'inizio della crisi

Tornano a salire, oggi 24 marzo, i contagi da coronavirus sia a Prato con 22 nuovi casi (ieri erano stati 8) sia in Toscana con 238 positività (+ 54 rispetto a ieri). Salgono dunque a 159 i tamponi positivi riscontrati a Prato. I dati sono stati diffusi dalla Regione nel consueto bollettino quotidiano che viene poi trasmesso a ministero e protezione civile. Nel bollettino sono indicati anche 21 nuovi decessi in Toscana, ma, incomprensibilmente, non c'è quello dell'uomo di 80 anni di Carmignano, morto stanotte al Santo Stefano dopo aver contratto il Covid 19 nella Rsa di Comeana ( LEGGI ). Decesso confermato invece dal Comune.

Più tardi l'Asl diffonderà il suo bollettino, con le specifiche del nuovi casi.

In Toscana salgono così a 3.067 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, restano 21 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati") e 30 quelle cliniche. I casi attualmente positivi in cura sono 2.699. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.162 di cui 244 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.850 tamponi, il numero più alto dall'inizio della crisi.