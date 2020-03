10.03.2020 h 14:24 commenti

Coronavirus, supermercati pieni e centro vuoto nel primo giorno delle nuove regole

Lunghe file al Parco Prato per fare la spesa mentre tante attività hanno deciso di tirare giù il bandone già dalla mattina, soprattutto in centro

"Tutti a casa, non c'è più tempo". Così ieri sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha motivato la decisione di allargare la zona protetta a tutta Italia per arginare l'emergenza Coronavirus. Un messaggio che anche a Prato si è tradotto in una vera e propria corsa ai supermercati nonostante non sia stato preso alcun provvedimento di chiusura forzata. Qui siamo alla Coop del Parco Prato. A dispetto del divieto di assembramento, all'apertura è stata presa d'assalto. Le guardie giurate hanno poi riportato l'ordine con accessi cadenzati e imponendo la distanza minima ai clienti in attesa fuori. Il risultato è stato una lunga fila indiana che in certi momenti della giornata è arrivata fino a Decathlon. Sono soprattutto anziani che tra l'altro sono anche i più a rischio, ma non sentono ragioni: "Non ho il pane in casa. Che devo fare?". Qualcun altro borbotta che il provvedimento "serve solo a spaventare la gente". Una signora si difende: "Ho il frigo vuoto. Basta proteggersi e stare a distanza". Il più tenero e anche il più giustificato è un anziano che non ha familiari nelle vicinanze che lo possono aiutare: "Mia moglie è allettata. Mi sono messo la mascherina di quando facevo il muratore e sono venuto a comprare qualcosa da mangiare. Poi torno a casa a sistemarla". Che si tratti o meno di reale necessità, la situazione è evidentemente sfuggita di mano. Anche al Macrolotto Zero si registrano file davanti ai supermercati. Agli ingressi di Unioncity di via Becagli vengono distribuiti mascherine e disinfettante per le mani a chi ne è sprovvisto.



Fa da contraltare alla folla nei supermercati, il semi deserto in centro storico e lungo le strade. Molti bar, come Le Logge e il Bacchino, hanno deciso di chiudere i battenti già dalla mattina anche se l'obbligo del decreto del governo impone la serrata dalle 18 alle 6. Chi resta aperto regola l'ingresso dei clienti in modo da evitare la folla all'interno.