Coronavirus: stop anche a catechismo, benedizione delle case e pellegrinaggi

Lo stabilisce la Conferenza Episcopale Toscana. Si alla celebrazione delle messe ma rispettando la distanza tra le persone

Anche la Diocesi di Prato interrompe, per lo stesso periodo di sospensione delle attività scolastiche a causa dell'emergenza Coronavirus, il catechismo dei ragazzi. Lo ha stabilito la Conferenza Episcopale Toscana.

Non solo catechismo. Sono sospesi anche la benedizione delle famiglie fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, gli incontri di catechesi e i pellegrinaggi.

Per quanto riguarda i riti liturgici, dovranno essere celebrati attenendosi a quanto specificano le disposizioni governative sulla distanza tra le persone presenti per evitare l’affollamento, prendendo gli opportuni provvedimenti.

Nelle attività formative, pastorali, caritative o di natura sociale, che si svolgono nelle parrocchie, negli oratori, negli istituti e nelle aggregazioni, si dovrà evitare gli affollamenti che annullano le dovute distanze tra le persone.

I vescovi delle Diocesi della Toscana ricordano che dal precetto di partecipare alla messa festiva sono dispensati quanti ne siano impediti per grave causa, quale è la malattia e, nella presente circostanza, la condizione degli anziani che possono più facilmente subire la diffusione del virus. Inoltre vengono invitati le parrocchie, gli istituiti religiosi e le aggregazioni laicali a limitarsi alle attività liturgiche e pastorali ordinarie, rinviando ad altri tempi quelle straordinarie.

Infine si consiglia di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani negli ambienti delle attività pastorali. Si rinnova l'invito a tenere vuote le acquasantiere, omettere il gesto dello scambio della pace nelle celebrazioni liturgiche, distribuire la comunione esclusivamente sulla mano, prendere precauzioni durante le confessioni e in contesti di contatti personali.