Coronavirus, squadra di volontari porta a spasso i cani delle persone in quarantena

Attivato a Montemurlo un servizio per gli amici a quattrozampe che subiscono le ripercussioni dell'emergenza sanitaria. I proprietari in isolamento perché positivi o a rischio possono dare così la possibilità al loro cane di fare l'uscita abitudinaria

Il proprietario positivo al coronavirus e dunque in isolamento a casa e il suo cane, un levriero portato a spasso dai volontari di 'Ti aiutiamo', il servizio attivato dalla protezione civile di Montemurlo per aiutare quelle persone costrette alla quarantena che, avendo l'obbligo di restare in casa, non possono occuparsi dei loro amici a quattrozampe. E grazie ai volontari, il levriero può godersi i suoi minuti di libertà e poi tornare dal suo proprietario. Il servizio 'Ti aiutiamo' si è già messo in contatto con un negozio che vende alimenti per animali e che fornirà alimenti ad un'associazione animalista del territorio proprio per aiutare i proprietari che non possono pensare ai loro cani e gatti. E' solo una delle tante attività che le associazioni del territorio offrono per sostenere i bisogni delle persone anziane, sole, con disabilità o in quarantena. Spesa e farmaci a domicilio in un momento di difficoltà che diventa ancora peggiore per chi non ha la possibilità di muoversi autonomamente.

I volontari sono stati formati per intervenire e ogni loro attività non prevede alcun contatto con persone direttamente infette o che stanno osservando la quarantena per aver avuto contatti a rischio.

Il numero di telefono da contattare è lo 0574-558446 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.









